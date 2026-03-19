Météo en Tunisie : temps nuageux sur tout le pays

La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux sur tout le pays, jeudi 19 mars 2026. Les nuages seront denses dans l’après-midi, sur le Nord-ouest et le Centre avec des pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur est au Nord et au Centre et de secteur ouest au Sud relativement près des côtes et sur le Sud et faible à modéré ailleurs. La mer sera moutonneuse.

Les températures maximales se situent entre 16 et 21 degrés dans le Nord, le Centre et le Sud-est et entre 22 et 27 degrés dans le reste régions.