Zakat al Fitr 2026 : la présidence du gouvernement autorise le versement de la Zakat par SMS à l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS

La présidence du gouvernement tunisien a accordé jeudi 19 mars 206, pour la septième fois consécutive, l’autorisation annuelle à l’Association SOS villages d’enfants Tunisie, de collecter des dons auprès du grand public par SMS.

Les personnes qui désirent verser leur zakat peuvent le faire envoyant un SMS au numéro 85510, à compter d’aujourd’hui, 19 mars 2026, et pour une durée de trois mois, selon un communiqué publié par l’association.

Le prix d’un SMS est estimé à 2 dinars tunisiens hors taxes et commissions, équivaut à la valeur de la zakat al-fitr de cette année, conformément à ce qu’a annoncé le mufti de la République tunisienne dans un communiqué publié la semaine dernière et consacré à la fixation de la valeur de la zakat al-fitr pour l’année 2026 (1447 de l’Hégire) en Tunisie, correspondant à deux dinars par personne.

L’association a appelé l’ensemble des Tunisiens à participer à cette campagne, précisant que chacun peut verser sa zakat al-fitr au profit des personnes prises en charge par l’association, qui est l’un des organismes de collecte de la zakat conformément à un avis émis par le cheikh Othman Battikh, ancien mufti de la République.

Les Tunisiens peuvent verser leur zakat al-fitr en envoyant des SMS au numéro 85510, quel que soit leur opérateur de téléphonie mobile (Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo Tunisie).

Ils peuvent laisser le corps du message vide ou y inscrire en français le mot “SOS”, sans limite du nombre de SMS.

Les Tunisiens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, peuvent également verser leurs dons et leur zakat al-fitr par carte bancaire via le site web de l’association, ou par virement bancaire.

Il est aussi possible de faire un don en ligne sur le même site via le lien https://www.sosve.tn/ , offrir une keswa ou une tenue de l’Aïd et illuminer la journée d’un enfant.

Tekiano avec Communiqué

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