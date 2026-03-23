Agriculture biologique en Tunisie : la Tunisie leader mondial de l’huile d’olive bio

La Tunisie s’impose aujourd’hui comme le leader mondial de la production d’olives biologiques, confirmant la transformation qualitative de son agriculture et son positionnement stratégique sur les marchés internationaux.

Avec près de 144 000 hectares dédiés à l’oléiculture biologique, le pays occupe la première place mondiale en termes de superficies, selon les données du ministère de l’Agriculture.

Cette performance illustre l’orientation vers une agriculture durable et à forte valeur ajoutée, portée par des conditions climatiques favorables, un savoir-faire reconnu et une adaptation aux normes internationales de certification.

Le secteur de l’agriculture biologique tunisienne connaît une croissance soutenue, atteignant environ 235 000 hectares et mobilisant plus de 6 270 acteurs entre producteurs, transformateurs et exportateurs.

Cette structuration renforce la qualité des produits et leur compétitivité à l’international. En 2025, les exportations de produits biologiques ont atteint près de 750 millions de dinars, stimulées principalement par la demande croissante en huile d’olive tunisienne biologique sur les marchés européens et américains.

La reconnaissance de la Tunisie par plusieurs partenaires internationaux, dont l’Union européenne, facilite davantage l’accès à ces marchés et consolide la crédibilité du label tunisien.

Malgré ces avancées, des défis persistent, notamment une productivité encore en deçà du potentiel, une transformation industrielle limitée et des infrastructures logistiques à renforcer. L’enjeu majeur reste la montée en gamme, en passant de l’exportation de produits semi-bruts à des produits à forte valeur ajoutée.

Dans cette optique, la stratégie nationale à l’horizon 2030 vise à améliorer la gouvernance, développer des pôles régionaux intégrant agriculture, écotourisme et artisanat, et renforcer les mécanismes de contrôle. Autant d’initiatives qui pourraient faire de l’agriculture biologique un véritable levier de croissance durable pour l’économie tunisienne.

Tekiano avec TAP