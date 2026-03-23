La Cité des Sciences à Tunis organise la 2ème édition de la Journée du Documentaire Tunisien

La Cité des Sciences à Tunis organise la deuxième édition de la Journée du Documentaire Tunisien à l’Auditorium Al-Khawarizmi et ce tout au long de la journée du samedi 28 mars 2026, à partir de 9h30.

Cet événement s’insère dans le cadre du programme scientifique de la CST pour l’année 2026, mettra à l’honneur une sélection de films documentaires consacrés à des thématiques majeures telles que l’environnement, le patrimoine et le développement urbain en Tunisie.

Les visiteurs auront la possibilité d’assister à plusieurs projections et débats autour des films documentaires tunisiens.

La programmation s’articule autour d’un fil conducteur cohérent, proposant un parcours narratif qui mène de l’exploration du territoire et de ses racines historiques aux pratiques culturelles, aux relations entre les communautés et les ressources naturelles, pour aboutir aux transformations contemporaines du territoire.

La cité des sciences indique que cette journée vise à valoriser la création documentaire tunisienne, à encourager les échanges entre réalisateurs et spectateurs, et à nourrir la réflexion autour des enjeux culturels, historiques, environnementaux et territoriaux du pays.

Elle est ouverte au grand public, ainsi qu’aux professionnels, chercheurs et passionnés de cinéma documentaire.

Au programme de la journée, sept films documentaires qui seront projetés, à savoir :

– Histoire des Villages Amazighs,

– Paroles des pierres et Chtioua d’Abdelhak Tarchouni,

– Raïs-Labhar / Ô ! Capitaine des mers et L’Alfa comme l’Or de Hichem Ben Ammar,

– Seeds / زريعة / Al-Zariya de Fathia Khédir,

– Le Grand Tunis : de capitale nationale à métropole régionale, réalisé par Mohamed Salah Argui et produit par l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis.

Les projections se dérouleront en présence des réalisateurs et seront suivies d’échanges avec le public.

Le débat autour du film «Histoire des Villages Amazighs» sera animé par Fethi Ben Maamar, enseignant universitaire, chercheur et spécialiste reconnu de l’histoire berbère.

Le film «Le Grand Tunis : de capitale nationale à métropole régionale» sera quant à lui présenté par Afef Binous, architecte à l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis.

À travers cette initiative, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme son engagement en faveur de la diffusion de la culture scientifique et culturelle, tout en offrant un espace de dialogue et de réflexion autour des grandes questions qui façonnent la Tunisie d’aujourd’hui et de demain.

La CST indique que l’entrée libre et gratuite à cette 2ème édition de la Journée du Documentaire Tunisien. Soyez au rendez-vous !

Tekiano avec CST