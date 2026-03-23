L’Ecole Supérieure de Commerce de Tunis organise la 5e édition de son Salon de l’emploi

L’Ecole Supérieure de Commerce de Tunis (ESCT) organise la 5e édition de son Salon de l’emploi. L’ESCT sis l’Université de La Manouba, organise cette nouvelle édition sous le thème ‘Façonner son parcours professionnel à l’ère de l’intelligence artificielle’ mercredi 1er avril 2026.

Cette 5e édition du Salon de l’emploi s’insère dans le cadre de la volonté de l’établissement universitaire tunisien de renforcer le rapprochement entre l’université et son environnement socio-économique.

La “5e édition du ESCT Job Fair 2026” vise aussi à accompagner les étudiants de l’école vers une insertion professionnelle réussie dans un environnement en pleine mutation, a indiqué, à la TAP, Yassine Slama, directeur du Centre des métiers et de la certification des compétences de l’École supérieure de commerce de Tunis.

Ce salon annuel de l’emploi vise à appuyer les opportunités de recrutement, de stages et de projets de fin d’études ainsi qu’à lancer le débat sur les mutations du marché du travail.

Cette édition mettra l’accent sur les changements que connaît le marché du travail à l’ère de l’intelligence artificielle et les nouvelles compétences requises pour s’adapter aux changements technologiques, économiques et organisationnelles, indique le directeur du centre.

Cet événement annuel constitue une occasion importante pour la rencontre entre l’université et le système socio-économique puisqu’il rassemble étudiants, enseignants et jeunes diplômés avec des institutions, des entreprises, des établissements publics et des experts, afin de débattre sur les enjeux de l’employabilité.

Au programme de la rencontre, une série d’interventions de l’environnement socio-économique avec la participation de responsables d’institutions bancaires et financières et d’établissements publics dont, notamment, la Banque nationale agricole (BNA), la Bourse de Tunis et le Centre de promotion des exportations (CEPEX), ce qui témoigne de l’engagement du tissu économique à accompagner la nouvelle génération de diplômés.

Tekiano avec Tap