Les Galaxy Buds4 boostent la clarté des appels grâce aux Appels ultra clairs

À l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked, Samsung Electronics a dévoilé ses Galaxy Buds les plus avancés à ce jour. Aussi performants qu’agréables à porter, les Galaxy Buds4 Series offrent un son Hi-Fi et intègrent des innovations liées au design au service du confort.

En mettant un accent particulier sur la qualité et le plaisir d’utilisation, les Galaxy Buds4 Series redéfinissent l’expérience proposée par les écouteurs haut de gamme.

Les utilisateurs Galaxy peuvent connecter instantanément leurs Buds4 ou Buds4 Pro aux appareils Galaxy qu’ils utilisent déjà en ouvrant simplement le boîtier de charge. Associés aux Galaxy S26 Series, les conversations deviennent plus claires et nettes.

Que ce soit pour discuter avec vos collègues ou vos proches, la différence se fera entendre clairement grâce à Appels ultra clairs.

Comment fonctionne Appels HD ?

La clarté commence par une réduction de bruit boostée par l’intelligence artificielle. Les Galaxy Buds4 Series intègrent plusieurs micros captant les sons venant de différentes directions, ainsi qu’une Unité de Captation Vocale (UCV) qui détecte et accentue la voix de l’utilisateur. Des algorithmes avancés analysent ensuite le son en temps réel pour séparer la voix des bruits de fond comme le vent, la circulation ou d’autres conversations.

Les appels Bluetooth traditionnels captent les fréquences vocales avec une bande passante limitée, rendant la voix compressée et moins naturelle. Appels ultra clairs préserve plus de détails lors des appels en doublant la bande passante Bluetooth à 16 kHz – ou super wideband.

Appels ultra clairs est également doté de modèles d’apprentissage automatique dédiés à la réduction de bruit active et l’amélioration de la voix pour transmettre les dialogues de manière la plus fidèle possible.

Une gamme audio qui sublime chaque mot

La plage de fréquences élargie dont sont dotés les Galaxy Buds4 Series permet de capter les sons subtils tels que « s », « z » et « f », des mots difficiles à comprendre lors des appels Bluetooth traditionnels. En préservant ces détails, les conversations deviennent plus claires et plus naturelles.

En combinant une réduction de bruit intelligente et une bande passante Bluetooth doublée, Appels ultra clairs propose une qualité d’appel qui se rapproche d’une conversation en face-à-face.

Les Galaxy Buds sont les seuls écouteurs Bluetooth compatibles avec Appels ultra clairs sur les smartphones et tablettes Galaxy.

Pour activer Appels ultra clairs : Ouvrez vos Galaxy Buds à sur votre smartphone Galaxy, allez dans Paramètres à Paramètres des Galaxy Buds à Qualité sonore et effets à Options de qualité avancées à Voix très large bande

La différence de l’écosystème Galaxy

Si de nombreux écouteurs sont capables de proposer des appels clairs, les Galaxy Buds associés aux appareils Galaxy décuplent la précision des voix lors des appels. Au moment où vous décrochez le téléphone, vos Galaxy Buds4 préservent les détails de votre voix en réduisant les bruits de fond pour garantir que chaque mot parvienne à votre interlocuteur.

C’est ce qui fait la force de l’écosystème Galaxy, optimisé de A à Z.

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