Météo en Tunisie : temps nuageux sur l’ensemble du pays

La Météo en Tunisie se caractérise un temps nuageux sur l’ensemble du pays lundi 23 mars 2026. Ces nuages seront progressivement denses à l’extrême sud et les régions ouest du centre et du sud avec des pluies éparses.

Ces précipitations concerneront, l’après-midi, le nord et les régions Est et seront temporairement orageuses, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM)

Le vent soufflera de secteur nord au nord et au centre et de secteur Est au sud et faible à modéré.

La mer sera peu agitée et les températures maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés dans le nord, le centre et le sud Est et oscilleront entre 21 et 25 degrés ailleurs.