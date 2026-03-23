Tunisian Water Days 2026 : La Tunisie célèbre la 1ère édition des journées de l’eau du 22 au 26 mars

La première édition des “Tunisian Water Days 2026”, organisée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, à travers la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) se déroulent du du 22 au 28 mars 2026.

La Giz Tunisie, l’Agence Allemande de Coopération Internationale qui soutient ces journées, explique dans ce sens que l’eau est au cœur des enjeux d’égalité et de développement durable. Placées sous le thème “L’eau, source d’égalité”, ces journées visent à sensibiliser le public aux enjeux de gestion durable et équitable de l’eau.

Elles cherchent également à mobiliser l’ensemble des parties prenantes, dont les institutions publiques, les gestionnaires de l’eau, les usagers, les enfants, les femmes et les groupements de développement agricole (GDA).

Pensé comme un événement fédérateur, ce rendez-vous inédit regroupe une série d’initiatives déployées à l’échelle nationale et dans les différentes régions du pays, ajoute la GIZ.

Il s’inscrit dans une approche inclusive, mobilisant l’ensemble des parties prenantes : institutions publiques, gestionnaires de l’eau, usagers, enfants, femmes, ainsi que les groupements de développement agricole (GDA), autour d’un objectif commun de sensibilisation, d’échange et d’action pour une gestion durable et équitable de l’eau.

Dans le cadre de cette première édition, la ville de Zaghouan, connue comme la « ville de l’eau » en Tunisie, accueille le 23 mars la première journée régionale, offrant un espace d’échanges et de débats sur la gestion des ressources hydrauliques.

Cet événement s’organise en marge de la journée mondiale de l’eau, journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. Instituée par l’Organisation des Nations Unies depuis 1992 et célébrée partout dans le monde, tous les 22 mars de chaque année.

Tekiano avec GIZ