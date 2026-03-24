Hôpital Razi : lancement du programme de thérapie psychologique Ale Bekri

Le service Ibn Sina de l’hôpital Razi à La Manouba lancera après l’Aïd un nouveau programme de thérapie psychologique intitulé “Ala Bekri” (détecter tôt), visant à accompagner les personnes ayant subi des épisodes de psychose dès les premières étapes afin de favoriser une récupération précoce et durable, selon la page officielle du programme éducatif psychologique de l’établissement.

Le service Ibn Sina vient de finaliser le programme Hekayit Mizaj – Histoire d’humeur – dédié au trouble bipolaire et a consacré le programme actuel aux personnes ayant subi leur première crise psychotique.

En 2025, le service Ibn Sina avait lancé un programme de thérapie éducative pour les maladies psychiques chroniques, consistant en la formation de groupes de patients pour participer à des séances thérapeutiques animées par des médecins afin de discuter de leurs maladies et d’éviter toute rechute potentielle.

La professeure universitaire en psychiatrie, cheffe de service à l’hôpital Razi, Rabaa Jomli, a déclaré à l’Agence TAP que, après le diagnostic des maladies psychiques chroniques dans les services de l’hôpital, les médecins proposent aux patients de rejoindre des séances de thérapie éducative afin de comprendre leur maladie et renforcer leurs connaissances sur la maladie pour apprendre à mieux la gérer.

Les patients de la psychose et des troubles bipolaires sont ainsi répartis en groupes de 10 personnes maximum. Ils participent à une séance hebdomadaire d’une durée d’une à deux heures, consacrés en grande partie aux activités comportementales en plus des connaissances médicales, explique la même source.

Le nouveau programme “Ale Bekri” sera décliné en 4 séances hebdomadaires et repose sur trois axes principaux : la sensibilisation pour une meilleure compréhension du trouble psychotique, de ses mécanismes, de ses symptômes et de son évolution; la sensibilisation à travers la reconnaissance des signes précoces de rechute et des facteurs de vulnérabilité ; la fourniture d’outils en acquérant des stratégies pratiques pour remédier au stress tout en améliorant l’adhésion au traitement; et le renforcement des compétences d’adaptation des malades à la vie quotidienne.

Le terme “psychose” désigne en effet les maladies mentales pouvant prendre différentes formes selon le contexte de vie de la personne affectée. Ainsi, en cas de psychose, la pensée, les émotions, la perception de soi et les interactions sociales avec les autres sont perturbées. Il est souvent difficile, par conséquent, pour les personnes atteintes, de distinguer entre la réalité effective et leur propre perception subjective.

Cela conduit de facto les personnes affectées à entendre des voix que les autres n’entendent pas, ou à se sentir persécutées ou menacées (même par des personnes proches d’eux), ou à recevoir des messages d’un monde imaginaire auquel les autres ne peuvent pas accéder, ou à sentir qu’une menace s’est produite dans leur corps.

Tekiano avec TAP