La Télévision tunisienne lancera la version bêta-test de sa nouvelle chaîne sportive Watania Sport 3

La Télévision tunisienne annonce le lancement en phase de bêta-test de sa nouvelle chaîne sportive, Watania Sport 3, désormais diffusée en haute définition (HD) sur le satellite Arabsat Badr 8 via la fréquence 12643.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l’institution publique et répond à une demande croissante des téléspectateurs tunisiens pour une couverture sportive plus spécialisée et diversifiée.

Avec cette nouvelle chaîne, la Télévision tunisienne ambitionne de proposer une programmation riche et dédiée à plusieurs disciplines, dont le football, le handball, le volley-ball et le basketball.

Une attention particulière sera accordée aux compétitions nationales, souvent peu médiatisées, afin de leur offrir une meilleure visibilité auprès du grand public.

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