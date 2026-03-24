Le Goethe-Institut Tunis propose “Bach : Ombres et Lumières” à Tunis : un concert exceptionnel entre spiritualité et émotion

Le Goethe-Institut Tunis annonce un événement musical d’exception avec le concert “Bach : Ombres et Lumières”, interprété par Tūnez Ensemble sous la direction de Fadi Ben Othman, et mis en scène par Nabil Asswad.

Ce rendez-vous musical aura lieu le dimanche 29 mars 2026 à 17h à la Cathédrale de Tunis, avec un accès libre et gratuit, offrant au public une immersion rare dans l’univers du compositeur Johann Sebastian Bach.

Pensé comme un véritable voyage au cœur de la condition humaine, le concert met en lumière la puissance intemporelle d’une œuvre où se croisent foi, émotion et réflexion, dans un contexte contemporain marqué par le doute et les incertitudes.

À travers une sélection d’extraits emblématiques des cantates, passions et du motet Jesu, meine Freude, le programme explore deux thématiques fondamentales : la mort du Christ, symbole des tensions humaines liées à la souffrance et à l’intolérance, et sa résurrection, porteuse d’espoir et de renouveau.

Dans cette lecture artistique, la figure de Jésus apparaît comme une incarnation à la fois tragique et universelle, une idée qui traverse le temps et renaît malgré les épreuves.

Fidèle à une approche chambriste, Tūnez Ensemble privilégie une formation allégée, offrant ainsi une plus grande clarté des structures musicales et une proximité émotionnelle renforcée avec le public, dans un souci d’authenticité et de transparence sonore.

La soirée sera également marquée par la participation exceptionnelle de l’organiste allemand Klaus C. van den Kerkhoff, qui interprétera à l’orgue de la cathédrale la Fantaisie en do mineur BWV 562 en ouverture ainsi que le prélude du choral Christ ist erstanden BWV 627.

Porté par des solistes talentueux tels que Nesrine Mahbouli, Oumaima Ben Amar, Hatem Nasri et Haythem Hadhiri, et accompagné d’un ensemble instrumental de haut niveau, ce concert s’annonce comme un moment musical intense et profondément inspirant, confirmant la vitalité de la scène classique en Tunisie.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis