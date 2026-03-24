LG Electronics accélère la mobilité connectée avec la coalition 6G

LG Electronics annonce sa participation à la coalition stratégique 6G lancée lors du Mobile World Congress 2026. Cette initiative mondiale réunit plus de 50 entreprises des secteurs des télécommunications, de la mobilité et des technologies afin de développer la prochaine génération de réseaux sans fil.

La 6G s’impose comme une plateforme clé pour un futur natif en intelligence artificielle, combinant connectivité avancée, détection en temps réel et calcul haute performance. Elle vise à transformer les réseaux en systèmes intelligents capables de soutenir des services à grande échelle.

Dans ce contexte, LG Electronics contribue avec son expertise en mobilité connectée, notamment en télématique, infotainment et plateformes de calcul embarquées. L’entreprise se concentre sur le développement de véhicules définis par logiciel et par IA, nécessitant une connectivité continue et des capacités de traitement en temps réel.

La coalition 6G suit une feuille de route ambitieuse, avec des premières démonstrations prévues dès 2028 et un déploiement commercial attendu à partir de 2029.

En participant activement à cette initiative, LG Electronics entend jouer un rôle clé dans la construction d’un écosystème 6G ouvert, interopérable et orienté vers les usages futurs de la mobilité intelligente.

Communiqué