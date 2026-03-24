Météo en Tunisie : nuages passagers, pluies éparses sur le nord

La Météo en Tunisie se caractérise par des nuages passagers sur la plupart des régions ce mardi 24 mars 2026, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les nuages seront plus denses près des côtes nord.

Des pluies éparses et provisoirement orageuses sont attendues au nord et concerneront localement le reste des régions du nord.

Le vent est de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud relativement fort près des côtes est et faible à modéré dans le reste des régions. Mer agitée aux côtes est et peu agitée à agitée au nord.

Les températures maximales oscilleront entre 15° et 20° au nord, au centre et au sud est et seront aux alentours de 11° sur les hauteurs ouest. Elles seront comprises entre 20° et 24° dans le reste des régions.