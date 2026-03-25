Chery, 1ère marque automobile chinoise à dépasser les 6 millions de véhicules exportés

Chery poursuit son expansion internationale avec des performances remarquables en février 2026. Le constructeur a enregistré 160 765 véhicules vendus sur les deux premiers mois de l’année 2026, soit une hausse de 41,5 % par rapport à la même période l’année dernière.

Après avoir atteint les 5 millions de véhicules exportés depuis sa création, Chery a remis le couvert en atteignant 1 million de plus en à peine 8 mois.

Le groupe franchit ainsi un cap historique en devenant le premier constructeur automobile chinois à dépasser les 6 millions de véhicules exportés.

Présent dans plus de 130 pays, Chery accélère également son développement sur des marchés stratégiques. En Europe, ou les ventes ont progressé de +224% cette année, Chery s’implante dans plusieurs pays clés avec de grands projets industriels notamment en Espagne.

En Australie, Chery met le paquet sur les nouvelles énergies et organise l’événement “Australia Hybrid Night”, dédié à sa nouvelle génération de technologies hybrides.

Chery en Tunisie a clôturé l’année 2025 à la 3ème place du podium des voitures particulière et renouvelle la performance en 2026 en réalisant une croissance de +115% sur les deux premiers mois de l’année.

Une ambition mondiale affirmée

Avec plus de 6 millions d’utilisateurs à l’international, une expansion rapide en Europe et des avancées concrètes en intelligence artificielle, Chery renforce sa position globale.

Le groupe poursuit une ambition claire : devenir un acteur technologique de référence. Son objectif est de proposer des solutions de mobilité innovantes, durables et centrées sur l’utilisateur.

Communiqué