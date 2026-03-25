L’Hôtel Africa abrite la manifestation culturelle C ART HAGE 2026 durant 4 jours (programme)

L’Hôtel Africa abrite la manifestation culturelle C ART HAGE 2026 durant 4 jours

La manifestation culturelle C ART HAGE s’apprête à lancer une nouvelle édition riche et éclectique, mêlant arts plastiques, théâtre et création visuelle, du 26 au 29 mars 2026 à l’Hôtel Africa sis centre-ville de Tunis.

Cet événement privé qui se base sur plusieurs ateliers sur inscription, se veut un rendez-vous artistique incontournable entre arts, théâtre et culture internationale à Tunis. Il promet d’attirer un large public grâce à la participation de nombreux artistes et créateurs venus de Tunisie et de l’étranger, confirmant ainsi son rôle de plateforme culturelle dynamique.

Le coup d’envoi de C ART HAGE 2026 sera donné le jeudi 26 mars avec une cérémonie d’ouverture animée par l’artiste Salah Mosddek, suivie d’un spectacle de conte proposé par Anis Ouergui.

Le public pourra également découvrir l’exposition d’arts plastiques “Carthage”, accessible tout au long de la manifestation.

Le lendemain, vendredi 27 mars, sera consacré à la formation avec un atelier de théâtre intitulé « Le corps improvise : voyage dans le langage du mouvement et de l’imaginaire », encadré par Hana Weslati, parallèlement à la poursuite de l’exposition artistique.

Le samedi 28 mars marquera le temps fort de l’événement avec la journée “Discover Korea 2”, dédiée à la culture sud-coréenne. Au programme : spectacles de K-POP, concours de danse, animations interactives autour de la gastronomie et du patrimoine coréen, ainsi que des performances artistiques comme “DJ Wars” et une expérience immersive autour de Netflix.

Cette journée verra également le lancement d’un master class sur « la création d’affiches de cinéma » animé par Hichem Ali. La manifestation se clôturera le dimanche 29 mars avec des représentations théâtrales et des spectacles de conte, avant une cérémonie de remise des prix dans une ambiance festive.

Programme C ART HAGE 2026 :

À travers cette programmation, C ART HAGE confirme son ambition de promouvoir un espace d’échange artistique et culturel, tout en valorisant la créativité des jeunes talents en Tunisie.

Plus d’informations sur la page Facebook du Centre Africa des Arts مركز افريكا للفنون.

Tekiano