Météo en Tunisie : légère hausse des températures au Nord et au Centre

La Météo en Tunisie se démarque par une légère hausse des températures au Nord et au Centre, mercredi 25 mars 2026. Des brouillards locaux sont prévus dans la matinée sur le Nord-Ouest, suivis de passages nuageux sur la plupart des régions.

Le vent soufflera de secteur Ouest, assez fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera agitée au Nord et peu agitée à mouvante dans les côtes Est.

Les températures sont en légère hausse sur le Nord et le Centre et stationnaires sur le Sud. Les maximales seront généralement comprises entre 16 et 21 degrés et se situeront aux alentours de 14 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.