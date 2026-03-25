Salon de l’artisanat tunisien 2026 : 42e édition du Salon de la création artisanale au Kram

L’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) informe que la 42ème édition du Salon de la création artisanale se déroule au Parc des expositions du Kram à partir du vendredi 27 mars jusqu’au dimanche 5 avril 2026.

La précédente édition du Salon de la création artisanale a été organisée, du 23 mai au 1er juin 2025, au Parc des expositions du Kram, enregistrant la participation d’environ 1 000 exposants dans plusieurs spécialités artisanales.

La diversité du patrimoine artisanal de la Tunisie est mise en valeur de le cadre de ce salon de l’artisanat qui se tient régulièrement en Tunisie. Le savoir-faire des artisans Tunisiens des différentes régions, du nord au sud, est exposé ainsi que les produits innovants de jeunes artisans diplômés du supérieur.

Le salon est organisé par l’Office national de l’artisanat, en partenariat avec la Fédération nationale de l’artisanat et la Société des foires internationales de Tunis.

Tekiano