Tunisie : une plateforme gratuite de soutien scolaire en ligne accessible à tous

Une plateforme numérique gratuite de soutien scolaire destinée aux élèves tunisiens est lancée dans le cadre de la stratégie de digitalisation du système éducatif. Cette plateforme a été présenté présentée au Centre national des technologies en éducation en présence du ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri.

Cette initiative vise à renforcer l’égalité des chances et à offrir un accès simplifié à des contenus pédagogiques de qualité, encadrés par des enseignants bénévoles et supervisés par des inspecteurs, souligne le ministère de l’éducation dans son communiqué.

Dans une première phase, la plateforme cible en priorité les élèves préparant les examens nationaux tunisiens , notamment le concours d’entrée aux collèges pilotes ou concours 6ème 2026 , concours 9ème et le concours du baccalauréat Bac 2026, durant ce troisième et dernier trimestre de l’année scolaire.

La plateforme d’éducation tunisienne propose un calendrier détaillé permettant aux élèves de suivre les cours organisés. Le dispositif inclut une variété de contenus pédagogiques : cours en ligne en direct, sessions enregistrées, résumés, exercices pratiques ainsi que des supports pédagogiques complémentaires pour faciliter la révision et consolider les acquis.

En plus des cours, elle met à disposition des ressources du ministère de l’éducation à l’instar des sujets du baccalauréats depuis 1994 et leurs corrigés, une bibliothèque virtuelle éducation, un espace de ressources numériques et un espace numérique dédié au cycle primaire.

Accessible à tout moment depuis n’importe quel lieu, la plateforme permet un apprentissage flexible et adapté aux besoins des élèves. Elle sera progressivement étendue à l’ensemble des niveaux du primaire et du secondaire à partir de l’année scolaire 2026-2027.

En plus de la diversité des formats proposés, la plateforme se structure en plusieurs espaces dédiés afin d’optimiser l’expérience utilisateur et de faciliter l’accès aux ressources. À travers ce projet, le ministère ambitionne d’améliorer les performances scolaires, de moderniser les pratiques pédagogiques et de renforcer l’intégration du numérique dans l’éducation en Tunisie.

La plateforme est entièrement gratuite et accessible à tous via le lien suivant : edusoutien.education.tn

I.D.