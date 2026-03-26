Décès de la journaliste Frida Dahmani : une grande figure de la presse tunisienne s’éteint

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès de la journaliste tunisienne Frida Dahmani, survenu après une carrière riche marquée par l’engagement et le professionnalisme.

Figure respectée du paysage médiatique, la défunte, biologiste de formation, laisse derrière elle un héritage journalistique important et une empreinte durable dans la profession.

Reconnue pour sa rigueur et la qualité de ses analyses, Frida Dahmani a exercé pendant de nombreuses années en tant que journaliste à l’échelle nationale, avant de rejoindre en 2008 le magazine Jeune Afrique en tant que correspondante en Tunisie.

À travers ses reportages, la journaliste tunisienne a couvert les grandes transformations politiques, économiques et culturelles du pays, tout en élargissant son champ d’action à des dossiers régionaux touchant notamment la Libye et l’Italie.

Son travail a contribué à éclairer l’opinion publique sur des enjeux majeurs, avec une approche à la fois exigeante et accessible.

Au-delà de son activité journalistique, la défunte s’est distinguée par son engagement dans la formation de jeunes journalistes, en collaboration avec plusieurs organisations nationales et internationales. Elle a également été une voix active dans la défense des questions liées au genre, à la migration et à l’inclusion.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a salué la mémoire d’une professionnelle intègre, soulignant que sa disparition représente une perte considérable pour la presse tunisienne. En cette douloureuse circonstance, ses collègues et proches lui rendent hommage et adressent leurs condoléances à sa famille. Paix à son âme.

Tekiano avec SNJT