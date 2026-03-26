Institut français de Sousse : cycle d’ateliers d’écriture participatifs la ‘Fabrique de récits’ à la Médiathèque Gisèle Halimi

La Médiathèque Gisèle Halimi de l’Institut français de Sousse lance un nouveau cycle d’ateliers d’écriture intitulé “Fabrique de récits”, invitant le public à explorer l’écriture comme un espace de création, de mémoire et de partage.

À partir de photos, d’images ou de souvenirs, ces ateliers vous invitent à explorer l’écriture comme un espace de création et de partage, où expériences personnelles, imaginaires et mémoire collective se rencontrent.

Les textes produits nourriront un projet artistique mêlant écriture, image et témoignage, lit-on sur la page facebook de l’institut français de Sousse. Cette initiative s’inscrit dans une démarche sensible visant à faire dialoguer expériences individuelles et mémoire collective.

Ce cycle est animé par trois figures de la scène culturelle : Mouha Harmel, écrivain et lauréat du Comar d’or 2023, Nefissa Ayachi, poète et universitaire membre du collectif Théâtre 5acheba, ainsi que Cédric Cartaut, artiste pluridisciplinaire.

Le programme débutera le 4 avril à 14h avec un atelier autour du “portrait d’un lieu”, invitant les participants à raconter la ville de Sousse à partir d’images, entre souvenirs et imaginaires.

Le 11 avril à 10h, un second atelier inspiré de l’œuvre Je me souviens de Georges Perec proposera une exploration intime de la mémoire à travers l’écriture de fragments personnels.

Le cycle se clôturera le 18 avril à 10h avec un atelier consacré aux récits de lecture, intitulé “Bouleversement d’une lecture”, où les participants partageront des textes ayant marqué leur parcours de vie. Ces récits pourront être captés et intégrés dans une dimension audiovisuelle, prolongeant l’expérience d’écriture vers un projet documentaire.

À travers cette programmation, la “Fabrique de récits” confirme la volonté de l’Institut français de Sousse de promouvoir des pratiques artistiques collaboratives et de valoriser la créativité locale à travers des formats innovants et accessibles.

Ces ateliers sont destinés aux adultes et la participation est gratuite sur inscription.

Tekiano avec Institut Français de Sousse