Journée mondiale de l’eau 2026 : un événement scientifique et éducatif à la Cité des Sciences à Tunis

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, la Cité des sciences à Tunis organise, le samedi 4 avril 2026 de 10h à 14h, une journée spéciale au Pavillon Explora, placée sous le thème « L’eau et l’égalité des genres ».

Cet événement est organisé en partenariat avec le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE), la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) , l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Association la Recherche en Action (REACT).

L’objectif est de sensibiliser le grand public à l’importance de cette ressource vitale et de promouvoir une gestion durable de l’eau face aux enjeux actuels. Cette journée scientifique et éducative propose un programme riche et interactif, mêlant vulgarisation, expérimentation et divertissement.

Des spécialistes interviendront pour présenter les principaux enjeux liés à l’eau en Tunisie, tandis que des expositions et des démonstrations permettront au public de mieux comprendre ses propriétés physico-chimiques.

Les visiteurs pourront également participer à des ateliers scientifiques, assister à des expériences ludiques comme la fusée à eau, ou encore découvrir des activités interactives et pédagogiques adaptées à tous les âges.

Destiné au grand public, aux enfants, aux élèves et aux étudiants, l’événement mettra un accent particulier sur la sensibilisation des plus jeunes à l’économie de l’eau à travers des ateliers dédiés, du théâtre pour enfants et un quiz thématique.

Des visites guidées du Pavillon de l’Eau seront également proposées, offrant une immersion complète dans les enjeux liés à cette ressource essentielle.

À travers cette initiative, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme son engagement en faveur de la culture scientifique et du développement durable en Tunisie. Cet événement scientifique et éducatif de la CST est destiné au grand public, enfants, élèves et étudiants.

Tekiano avec CST