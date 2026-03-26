Le champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi remporte la médaille d’or avec un nouveau record au championnat des universités américaines

Le champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi brille lors du championnat des universités américaines (NCAA) sur le 1650 yards nage libre, et remporte la dernière série de l’épreuve et en décrochant la médaille d’or avec un nouveau record.

Ahmed Jaouadi a réalisé un temps de 14:10.03, sur ce concours de nage libre, légèrement plus long que le 1500 m olympique, jeudi 26 mars 2026 ,battant au passage le record de l’Américain Bobby Finke.

De son côté, le champion du monde et champion olympique, Mohamed Ayoub Hafnaoui s’est illustré en réalisant un nouveau record personnel sur le 1650 yards nage libre. Hafnaoui a terminé à la quatrième place de la dernière série, signant un temps de 14:22.64.

Le Tunisien qui fait son comeback depuis peu, est passé à quelques centièmes de seconde de la médaille de bronze et d’un podium qu’il aurait partagé avec son compatriote Ahmed Jaouadi.

Les deux nageurs tunisiens, avaient brillé, en février 2026, lors du championnat universitaire du Sud-Est des Etats-Unis. Ahmed Jaouadi avait remporté la médaille d’or, tandis qu’Ayoub Hafnaoui a décroché la médaille de bronze dans la même épreuve.

Tekiano avec TAP

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