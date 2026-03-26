L’Université de Monastir et l’École normale supérieure de Ouargla signent un accord de coopération stratégique

L’Université de Monastir et l’École normale supérieure de Ouargla en Algérie signent un accord de coopération stratégique visant à renforcer la mobilité académique et à développer des projets de recherche conjoints.

Paraphé par le président de l’Université de Monastir, Kamel Charrada, et le directeur de l’ENS de Ouargla, Faouzi Benbrahim, cet accord signé mercredi 25 mars 2026, prévoit également l’organisation de manifestations scientifiques communes entre les deux institutions.

Annoncée sur les canaux officiels de l’Université de Monastir, la signature est intervenue à l’issue d’une rencontre ayant réuni une délégation algérienne composée d’universitaires spécialisés en sciences politiques, relations internationales et mathématiques, conduite par le directeur de l’ENS de Ouargla.

Les deux parties ont, à cette occasion, examiné les mécanismes pratiques nécessaires à l’activation des clauses de l’accord, en vue d’assurer sa mise en œuvre dans les plus brefs délais.

Cette initiative s’inscrit dans la politique d’ouverture de l’Université de Monastir sur son environnement académique arabe, visant à renforcer sa visibilité scientifique et à diversifier ses partenariats internationaux.