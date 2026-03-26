Météo en Tunisie : nuages passagers, pluies éparses

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur la plupart des régions jeudi 26 mars 2026 parfois denses sur le Nord avec des pluies éparses, avant de gagner localement le Sud durant la nuit, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord sur le Nord et le Centre, et de secteur Ouest sur le Sud. Il sera fort à très fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré à relativement fort sur le reste des régions, avec des phénomènes locaux de sable au Sud.

La mer sera agitée sur les côtes Est et agitée à très agitée sur le Nord. Les températures seront en baisse au Nord et en légère hausse ailleurs. Les maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés au Nord et sur les hauteurs et entre 19 et 24 degrés ailleurs, atteignant 27 degrés à l’extrême Sud-Ouest.