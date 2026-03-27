Comar d’Or 2026 : liste des romans en langue arabe et française déposés pour la 30e édition

Le comité des Comar d’or 2026 a dévoilé la liste des romans tunisiens en langue française et en langue arabe déposés jusqu’à la date en cours dans le cadre de la 30ème édition de ce prix littéraire tunisien prestigieux.

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Les écrivains et éditeurs désireux de participer à ce concours, sont priés de contacter Comar Assurances et peuvent encore déposer des exemplaires de leurs romans jusqu’au vendredi 03 avril 2026.

Tekiano