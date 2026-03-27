Concours École Normale Supérieure : 110 places ouvertes pour l’année universitaire 2026-2027

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce le lancement du concours d’admission à l’École Normale Supérieure de Tunis pour l’année universitaire 2026-2027.

Ce concours, organisé sur dossier et épreuves, concerne les filières des lettres, des sciences humaines et des sciences fondamentales. Selon la décision ministérielle du 23 mars 2026, un total de 110 places est proposé, réparti comme suit :

– 50 places en langues et lettres (arabe, français, anglais)

– 30 places en sciences humaines (histoire, géographie, philosophie)

– 30 places en sciences fondamentales (mathématiques, physique)

Le concours est ouvert aux étudiants tunisiens âgés de moins de 24 ans à la date des épreuves. Les candidats doivent être inscrits en deuxième année de licence nationale, ou

en deuxième année des cycles préparatoires (lettres, sciences humaines), ou

en classes préparatoires aux études d’ingénieurs (mathématiques-physique ou physique-chimie).

Les candidatures sont acceptées du 18 janvier 2026 au 12 juin 2026. Les dossiers doivent être envoyés par courrier recommandé ou déposés directement au bureau d’ordre de l’École Normale Supérieure de Tunis.

Tekiano