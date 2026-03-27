JAZZIT Festival 2026 : le festival de Jazz à Tunis de retour pour des moments musicaux intenses

Le JAZZIT Festival, le festival de Jazz à Tunis, est de retour pour une 2ème édition du 2 au 5 avril 2026. Cette édition rend hommage au centenaire du pianiste et compositeur de jazz canadien, Oscar Peterson, figure majeure du jazz.

Proposé par le label Jazzit Records, le festival réunira des artistes tunisiens et internationaux autour de concerts, de créations originales et de performances inédites, offrant au public des moments musicaux intenses, porteurs d’un message d’ouverture, de dialogue et de paix.

Au-delà de la scène, le JAZZIT Festival se veut également un espace de transmission et de rencontre et propose aux passionnés du jazz des masterclass, conférences et showcases viendront ponctuer cette édition, offrant aux jeunes musiciens et aux talents émergents une occasion privilégiée d’échanger avec des figures du jazz international.

Programme du JAZZIT Festival 2026

Jeudi 2 avril à Madart Carthage : rencontre inédite avec le pianiste espagnol Ignasi Terraza, figure reconnue de la scène jazz internationale, et la chanteuse lituanienne Viktorija Gečytė.

Pour sa première apparition en Tunisie, Ignasi Terraza, fort d’une discographie riche de plus de soixante albums et d’un parcours jalonné de scènes prestigieuses, se produira en trio. Ensemble, ils proposeront un hommage à Oscar Peterson, l’un des pianistes les plus influents et prolifiques de l’histoire du jazz.

Les vendredi 3 et samedi 4 avril, l’institut français de Sousse puis Madart Carthage: Concert de Kayle Schaffer, pianiste, compositeur et chanteur californien profondément attaché à la Tunisie. Il présentera son nouvel album Tunisian Vibes, accompagné en invité spécial du saxophoniste soprano Pietro Vaiana.

Dimanche 5 avril à la salle Le 4ème Art à Tunis : clôture avec le groupe bruxellois Aleph Quintet. A la croisée des traditions nord-africaines et du jazz contemporain, la formation proposera son album “Hiwar”, véritable invitation au dialogue entre les cultures et les sensibilités.

Cette édition accorde également une place particulière à la jeune scène tunisienne à travers le tremplin Jazzit Festival, mettant en lumière de nouvelles voix. Incarnant une génération d’artistes qui puise dans ses racines tout en s’ouvrant à des horizons pluriels, le musicien et oudiste Aziz Saïed se produira en showcase lors de la dernière journée.

Dans cette dynamique de transmission, le saxophoniste belge Pietro Vaiana animera une masterclass le samedi 4 avril à l’espace Madart Carthage, offrant aux jeunes musiciens une immersion dans l’univers de son instrument et une rencontre directe avec son approche artistique.

Lancé en 2025, ce nouveau rendez-vous musical dédié au jazz et aux musiques du monde et porté par le label JAZZIT RECORDS, met l’accent sur la création en valorisant des projets originaux où le métissage musical se déploie à travers des écritures sensibles et audacieuses.

A la croisée des traditions et des sonorités contemporaines, la programmation s’articule autour de propositions explorant de nouvelles sonorités et des formes d’expression en constante évolution.

Tekiano avec communiqué