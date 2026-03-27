LG Electronics confirme son leadership mondial sur le marché des téléviseurs OLED pour la 13e année consécutive

LG Electronics (LG) consolide sa position de leader mondial des téléviseurs OLED pour la 13e année consécutive, avec une part de marché de 49,7 % en 2025 selon Omdia. L’entreprise a expédié environ 3,22 millions d’unités, dans un marché global en croissance de 6,6 %, atteignant 6,47 millions d’unités.

L’Europe demeure un marché clé, avec plus de 3 millions de téléviseurs OLED vendus en 2025. LG y domine avec 50,5 % de part de marché, tout en enregistrant également de solides performances en Amérique du Nord (50,1 %) et en Asie-Océanie (62,3 %).

Fort de ces résultats, LG poursuit son innovation en 2026 avec sa nouvelle gamme OLED evo. Celle-ci intègre la technologie Hyper Radiant Color, offrant une luminosité jusqu’à 3,9 fois supérieure aux OLED classiques, ainsi que le processeur α11 AI Gen 3 pour une qualité d’image optimisée.

Les nouveaux modèles bénéficient également de la certification Reflection Free Premium, garantissant une excellente gestion des reflets, même dans des environnements lumineux.

Enfin, LG continue d’innover en matière de design avec le Wallpaper OLED evo TV W6, un téléviseur ultra-fin primé pour son esthétique et ses performances.

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