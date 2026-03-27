Météo en Tunisie : temps nuageux, températures en baisse

La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux, vendredi 27 mars 2026, avec des nuages parfois denses et des pluies éparses sur les régions côtières du nord et de l’extrême sud, selon les prévisions de l’institut national de la météorologie (INM).

Vent de secteur nord-ouest au nord et au centre et de secteur est au sud fort à relativement très fort notamment près des côtes et sur les hauteurs et localement au sud avec des tourbillons de sable. Le vent est modéré dans le reste des régions.

La mer est très agitée à localement agitée et les températures sont en baisse avec des maximales entre 8° et 14° au nord et sur les hauteurs et entre 15° et 20° dans le reste des régions, atteignant 23° au sud ouest et 25° à l’extrême sud.