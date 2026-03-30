Dhafer L’Abidine remporte le prix du meilleur réalisateur au Festival de Manchester pour son film Sophia

Le réalisateur et acteur tunisien Dhafer L’Abidine a remporté le prix du meilleur réalisateur lors de la 12e édition du Manchester Film Festival (MFF), au Royaume-Uni, pour son film “Sophia”.

Présenté devant un public enthousiaste, le thriller Sophia a suscité une forte émotion lors de sa projection au festival de Manchester qui s’est déroulé du 19 au 29 mars 2026, où il a été accueilli avec une ovation chaleureuse.

Cette distinction vient couronner le parcours international du film, qui a récemment été projeté en Amérique du Nord au Santa Barbara International Film Festival, après une première mondiale remarquée au Festival international du film de Marrakech.

Le long-métrage Sophia est une coproduction tuniso-britannique qui relate l’histoire d’Emily, une mère qui quitte Londres pour la Tunisie afin d’aider sa fille Sophia à renouer avec son mari Hichem après leur séparation. Ce qui devait être une réunion familiale apaisée se transforme rapidement en cauchemar lorsque Sofia disparaît mystérieusement.

Mensonges, secrets et trahisons s’entremêlent alors, fragilisant une famille déjà marquée par les tensions. Emily se retrouve plongée dans une course contre la montre pour retrouver sa fille, dans un univers où tout semble s’effondrer autour d’elle.

Film Sophia , un casting international et une production ambitieuse

Du genre Thriller dramatique, le film Sophia est écrit, réalisé, produit et interprété par Dhafer L’Abidine, aux côtés d’un casting international comprenant Jessica Brown Findlay, Jonathan Hyde, Kais Setti, Hiba Abouk, Ziad Ayadi et Souad Ben Slimane.

Le film est coproduit par Christopher Simon pour les sociétés Double A Productions et New Sparta Productions. La distribution dans le monde arabe est assurée par MAD Distribution, tandis que MAD World gère les ventes internationales.

Diplômé de la Birmingham School of Acting, Dhafer L’Abidine s’est d’abord illustré dans des productions britanniques telles que Dream Team et Spooks, avant de participer à des films internationaux comme Children of Men et Sex and the City 2, ainsi qu’à des séries telles que The Looming Tower et The Eddy.

Dans le monde arabe, il est devenu une figure incontournable grâce à des séries populaires comme Maktoub, Halawat El Dounia et Arous Beirut.

Derrière la caméra, il signe en 2021 son premier long-métrage Ghodwa, salué par la critique et récompensé notamment au Festival international du film du Caire avec le prix FIPRESCI. Son deuxième film, Ila Ibni, a également été primé au Hollywood Arab Film Festival.

Avec Sophia, Dhafer L’Abidine confirme son talent de cinéaste et sa capacité à s’imposer sur la scène internationale. Ce prix du meilleur réalisateur au Festival de Manchester marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du cinéma tunisien contemporain, de plus en plus présent dans les grands rendez-vous cinématographiques mondiaux.

Tekiano