Forum des créatrices arabes 2026 à Sousse : la traduction au cœur des débats littéraires féminins

La 28e édition du Forum des créatrices arabes se tiendra à Sousse du 16 au 18 avril 2026, autour du thème central : « La créatrice arabe et la traduction ». Cet événement culturel majeur ambitionne d’ouvrir un espace de réflexion approfondie sur l’écriture féminine arabe, ses interactions avec les langues, ainsi que ses mécanismes de diffusion et de reconnaissance à l’échelle internationale.

Selon le document de travail élaboré par la romancière et universitaire Amira Ghenim, cette édition vise à dépasser la vision classique de la traduction comme simple outil de transmission. Elle sera abordée comme une pratique créative à part entière, capable de transformer les textes et de redéfinir la place de la créatrice arabe dans le paysage littéraire mondial.

Organisé par l’Association des femmes créatrices arabes de Sousse, avec le soutien de la Délégation régionale aux Affaires culturelles, le forum réunira écrivaines, universitaires et artistes autour de plusieurs axes de réflexion.

Parmi les principaux thèmes abordés figure « La femme créatrice arabe et la traduction comme pratique créative », qui interroge la frontière entre traduction et réécriture, ainsi que la manière dont la voix de l’écrivaine s’exprime dans les textes traduits.

Un autre axe, intitulé « Traduction et langue », explorera l’impact de la traduction sur la relation de l’écrivaine à sa langue maternelle, le développement du bilinguisme et l’influence d’autres langues sur le style et l’imaginaire littéraire.

Le forum abordera également « L’impact de la traduction sur l’esthétique de l’écriture », en analysant son rôle dans le renouvellement des formes narratives, la construction des personnages et la représentation du temps.

Un programme riche entre conférences, cinéma et ateliers

La première journée, jeudi 16 avril, sera marquée par deux sessions scientifiques avec la participation de Hayat Khayari, Sameh Hamdi et Nessiba Msaadia. L’après-midi, les participants assisteront à la projection du film « Ennafoura » (La Maison Dorée), suivie d’un débat avec sa réalisatrice Salma Baccar.

Le vendredi 17 avril, les interventions se poursuivront avec Yasmine Amin, Wafa El Gharbi et Chafia El Ghabri. L’après-midi sera consacré à un atelier de traduction organisé à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, impliquant des étudiants et couronné par un prix de la meilleure traduction.

La journée de clôture samedi 18 avril, comprendra une quatrième session scientifique avec les interventions de Souhir Lahiani, Emna Rmili et Amira Ghenim, suivies d’un débat ouvert avec le public.

Tekiano