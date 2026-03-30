L’Université de Gafsa et l’Ecole Normale Supérieure de Ouargla signent une convention de coopération

L’Université de Gafsa et l’Ecole Normale Supérieure de Ouargla (Algérie) signent une convention de coopération visant à instaurer un partenariat pour l’échange des étudiants et des enseignants, à développer les projets de recherche communs et à organiser des manifestations scientifiques conjointes.

Le président de l’Université de Gafsa Ammar Hidouri et le Directeur de l’ENS de Ouargla Faouzi Ben Brahim ont procédé à la signature de cet accord au cours d’une séance de travail tenue mercredi au siège de l’université.

La convention fait partie des accords de coopération conclus entre les universités tunisiennes frontalières et les universités algériennes dans le cadre de “l’initiative 5+5” qui comprend l’échange des étudiants et enseignants, la coopération en matière de la formation et la recherche scientifique ainsi que l’organisation de rencontres scientifiques, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Université de Gafsa, Ammar Hidouri.

Dans ce contexte, il a annoncé qu’un groupe d’étudiants de l’Institut Supérieur des Sciences Sociales et de l’Education de Gafsa se rendra prochainement en Algérie pour participer à une manifestation scientifique qui sera organisée à l’Ecole Normale Supérieure de Ouargla.

Tekiano avec TAP