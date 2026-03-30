Samsung Galaxy S26 Ultra embarque un nouveau codec vidéo pour réaliser des contenus de qualité professionnelle

Les appareils Samsung Galaxy sont devenus un choix privilégié pour les créateurs souhaitant produire des contenus visuels percutants et de qualité professionnelle. Avec le Samsung Galaxy S26 Ultra, cette expérience franchit une nouvelle étape.

Samsung Electronics a développé son codec vidéo de qualité professionnelle (APV) en collaboration avec Qualcomm Technologies comme standard ouvert dédié à la création vidéo professionnelle, afin de rendre cette technologie accessible au plus grand nombre.

Plusieurs années de collaboration étroite entre les deux entreprises ont été nécessaires pour permettre l’intégration de l’APV sur le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy qui équipe le Galaxy S26 Ultra. Le codec APV illustre l’engagement de Samsung qui consiste à placer l’expérience utilisateur au cœur de l’innovation, notamment grâce à des collaborations avec des leaders de l’industrie.

Qu’est-ce que le codec APV sur le Galaxy S26 Ultra ?

Le Galaxy S26 Ultra est le premier appareil Galaxy à prendre en charge le codec APV, permettant d’obtenir des fichiers vidéo de qualité supérieure tout en optimisant l’utilisation du stockage.

▲ A gauche, une image capturée avec un codec HEVC. A droite, une image capturée avec le codec APV du Galaxy S26 Ultra.

Pour les utilisateurs qui cherchent à obtenir des vidéos de qualité professionnelles sans renoncer pour autant à la compacité et à la portabilité qu’offrent les smartphones, le codec APV du Galaxy S26 Ultra est une véritable avancée.

Les codecs servent à compresser et décompresser les fichiers vidéo pour faciliter leur stockage et leur partage. Avec un codec HEVC, par exemple, le système supprime souvent de très petits détails visuels afin de réduire la taille du fichier. Résultat : des éléments fins, comme des gouttes d’eau, des éclaboussures ou des textures, peuvent apparaître flous après plusieurs cycles d’encodage.

Comment fonctionne le codec APV ?

Alors que la plupart des codecs pour smartphones privilégient des fichiers plus légers, ils ne sont généralement pas conçus pour un montage vidéo avancé.

Le codec embarqué sur le Galaxy S26 Ultra facilite l’édition et offre davantage de liberté. Les vidéos capturées avec un appareil Galaxy peuvent ainsi se comporter, lors du montage, comme des images issues de caméras professionnelles de cinéma — tout en conservant leur qualité même après plusieurs modifications.

Le codec APV prend en charge une résolution allant jusqu’à 8K à 30 images par seconde et utilise 10 % d’espace de stockage en moins que d’autres formats comparables, tout en conservant une qualité visuelle objective équivalente.

Comment activer APV sur le Galaxy S26 Ultra

– Accédez à Appareil photo > Paramètres > Format vidéo > APV

– Choisissez le mode de contrôle APV souhaité : APV HDR ou APV Log

– Sélectionnez le type de compression :

– APV 422 HQ (vidéo haute qualité) , APV 422 LQ (optimisé pour la capacité de stockage et les débits de données limités)

– Activez ou désactivez le mode de prise de vue sélectionné dans l’aperçu de l’appareil photo

Les utilisateurs peuvent également enregistrer directement les vidéos APV sur un stockage USB externe en accédant à : Appareil photo > Paramètres > Enregistrer sur stockage externe

Pour en savoir plus sur le codec APV et découvrir les capacités du Galaxy S26 Ultra ainsi que des derniers appareils Galaxy, rendez-vous sur Samsung.com.

Communiqué