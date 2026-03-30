Watania Sports : diffusion expérimentale en marge des célébrations du 60e anniversaire de la Télévision tunisienne

La diffusion expérimentale de la nouvelle chaîne sportive publique “Watania Sports“, rattachée à la Télévision tunisienne, a démarré ce dimanche 29 mars 2026 en milieu de journée.

Le lancement de cette chaîne entre dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la Télévision tunisienne et répond à sa volonté de développer, moderniser et enrichir davantage son offre médiatique.

“Watania Sports” vise à renforcer le contenu sportif et à offrir un choix plus large aux téléspectateurs, en proposant une couverture complète et diversifiée des différentes disciplines, afin de répondre aux intérêts du public tunisien et d’accompagner l’évolution du paysage sportif.

La chaine servira de plateforme regroupant diverses disciplines sportives et couvrira principalement, dans un premier temps, les sports collectifs tels que le football, le basketball, le handball et le volleyball, avant d’intégrer ultérieurement les sports individuels dans sa grille de programmes.

La diffusion officielle de la chaîne est prévue pour la fin du mois de mai prochain, date du 60e anniversaire de la Télévision tunisienne, et marquera symboliquement l’engagement de l’institution envers l’innovation et l’ouverture à différents domaines.

Lors de cette première journée de diffusion expérimentale, une émission spéciale de plus de deux heures a été présentée en présence de plusieurs présidents de fédérations sportives.

L’émission a abordé la situation et les perspectives de plusieurs disciplines sportives, et proposé des reportages sur les événements sportifs nationaux et internationaux.

Le lancement de cette chaîne constitue une contribution qualitative au paysage médiatique national. Elle vient renforcer la présence du sport dans les médias publics, ouvre de nouvelles perspectives pour une couverture spécialisée, et favorise le développement du sport tunisien et la valorisation de ses diverses disciplines.

Tekiano avec TAP