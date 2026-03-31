Enseignement supérieur en Tunisie : chiffres clés, étudiants, diplômés et recherche en forte activité pour l’année 2024-2025

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien à dévoiler un ensemble de statistiques détaillées sur l’année universitaire 2024-2025. Ces données offrent une photographie précise du secteur : nombre d’établissements, effectifs étudiants, diplômés, recherche scientifique et services universitaires.

Un réseau universitaire public et privé dense et diversifié

La Tunisie compte désormais 207 établissements publics d’enseignement supérieur, dont 174 sous la tutelle directe du ministère et 33 en cotutelle avec d’autres départements. À cela s’ajoutent 82 établissements privés, confirmant la diversification de l’offre universitaire dans le pays.

Les universités tunisiennes ont accueilli 74 393 nouveaux bacheliers en 2024, portant le nombre total à 272 884 étudiants dans le public, 51 680 étudiants dans les universités privés en Tunisie.

Autre chiffre marquant : la présence de 8 062 étudiants étrangers, répartis entre 4 296 dans le privé et 3 766 dans le public. Une donnée qui témoigne de l’attractivité croissante de la Tunisie comme destination universitaire.

Enseignement supérieur en Tunisie : Plus de 50 000 diplômés : la licence en tête

L’année 2024-2025 a enregistré une production importante de diplômés avec :

– 37 524 licences

– 3 110 diplômes d’ingénieur

– 1 397 diplômes en médecine et pharmacie

– 6 885 masters professionnels

– 3 405 masters de recherche

– 1 501 doctorats

– 230 diplômes d’architecture

– 292 autres diplômes

– 37 agrégations

Du côté des établissements en cotutelle, 4 597 diplômés ont été recensés, dont une majorité en licence (3 679).

Recherche scientifique : 526 laboratoires et des universités leaders

Le système universitaire tunisien compte 526 laboratoires et unités de recherche. Trois universités se distinguent particulièrement :

– Université de Tunis El Manar avec 90 laboratoires

– Université de Sfax avec 88 unités

– Université de Carthage avec 59 unités

À noter que Université virtuelle de Tunis ne dispose d’aucune structure de recherche, selon ces statistiques.

Bourses universitaires, prêts et services : un soutien massif aux étudiants

Jusqu’à juin 2025, les services universitaires ont bénéficié à des dizaines de milliers d’étudiants. Concernant les aides financières 104 107 étudiants tunisiens sont bénéficiaires de bourses, 922 étudiants étrangers sont soutenus et 1 213 prêts universitaires ont été accordés.

En ce qui concerne le logement et la restauration 48 921 étudiants sont logés dans 44 cités universitaires et 49 foyers et 81 restaurants universitaires assurant 72 263 repas par jour.

Ces chiffres illustrent un système d’enseignement supérieur tunisien en pleine mutation, marqué par une massification des effectifs, une production soutenue de diplômés et un effort notable en matière de services étudiants et de recherche scientifique.

Avec plus de 320 000 étudiants, des milliers de diplômés chaque année et une infrastructure en expansion, la Tunisie confirme son rôle de pôle académique majeur en Afrique du Nord.

Le rapport détaillé concernant les chiffres de l’enseignement supérieur en Tunisie pour l’année universitaire 2024-2025 et les années passées sont disponible sur le site du MESRS.

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