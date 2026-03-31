Journée mondiale de la santé : Forum Vivre Mieux : La Science au Cœur de notre Quotidien à la CST

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé, la Cité des Sciences à Tunis organise une journée scientifique intitulé « Vivre Mieux : La Science au Cœur de notre Quotidien », le samedi 4 avril 2026 à l’Auditorium Al Khawarizmi.

Prévu de 9h30 à 14h30, ce forum mettra à l’honneur le thème de la santé, en réunissant experts médicaux, chercheurs en intelligence artificielle et acteurs innovants de la Health-Tech pour une journée riche en échanges et en découvertes.

Pensé comme un véritable carrefour entre science et société, ce forum vise à rapprocher les citoyens des avancées scientifiques et technologiques dans le domaine de la santé.

Trois objectifs majeurs structurent cette initiative à savoir; sensibiliser le public à la prévention, notamment sur les maladies liées au mode de vie comme les pathologies cardiovasculaires ou le diabète, promouvoir l’innovation tunisienne, en offrant une visibilité aux startups locales spécialisées en e-santé et en intelligence artificielle et éduquer à un usage responsable de l’information santé, en particulier sur les réseaux sociaux.

Le forum propose une programmation variée, interactif et accessible à tous mêlant savoir, innovation et interaction et comprenant un cycle de conférences animé par des spécialistes, une session de pitch dédiée aux startups Health-Tech, un quiz interactif pour tester ses connaissances, un village de l’innovation mettant en avant les dernières solutions technologiques et des ateliers pédagogiques destinés aux collégiens.

Programme du Forum Vivre Mieux : La Science au Cœur de notre Quotidien à la CST

L’événement s’adresse à un public diversifié et cible aussi bien le grand public, désireux de mieux comprendre les enjeux de santé et de nutrition que les professionnels et étudiants, notamment dans les domaines médicaux et scientifiques et l’écosystème technologique, incluant startups, ingénieurs et passionnés d’Intelligence artificielle.

À travers ce forum, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme sa mission de démocratisation de la culture scientifique. L’événement met en lumière le rôle clé de l’innovation, notamment l’intelligence artificielle et la e-santé, dans l’amélioration du quotidien des citoyens.

L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec CST