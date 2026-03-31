Livre “Kairouan, la ville et ses saints. Lectures hagiographiques” par Nelly Amri, paru aux éditions Contraste

Le livre “Kairouan, la ville et ses saints. Lectures hagiographiques” par Nelly Amri, paru aux éditions Contraste convie à une exploration d’une mémoire habitée, où se croisent et s’entrelacent spiritualité, histoire et dynamiques sociales et ce à partir d’une interrogation centrale: que révèle la tradition bio-hagiographique kairouanaise des liens tissés entre la ville et ses saints ?

Cette publication se veut également un hommage à son autrice, Mme Nelly Amri, membre du laboratoire d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines (LAAM) depuis sa fondation.

L’historienne a dirigé durant de nombreuses années une équipe de recherche dédiée à l’axe : « Sacré, espace, autorité et pouvoir au Maghreb et en Méditerranée médiévale », un champ de recherche majeur, consacré à l’analyse des processus de construction du sacré, des formes de sacralisation de l’espace et des articulations entre spiritualité et pouvoir.

Dans cet ouvrage, Nelly Amri réunit le fruit d’un travail mené sur près de vingt ans, dont une large part est inédite. Elle propose, dans un premier temps, de découvrir, au miroir de la littérature biographique, les contours, propres à chaque période, d’une voie de sanctification spécifique au milieu kairouanais.

La seconde partie s’inscrit sous le signe de l’héritage prophétique, à travers trois grandes figures de la sainteté kairouanaise : Abû Yûsuf al-Dahmânî, Ahmad b. Makhlûf al-Shâbî et Abû l-Qâsim al-Misrâtî (Sâhib al-dibâla), lit-on dans le résumé de l’ouvrage.

L’hagiographie, cet autre “discours sur la sainteté” auquel se rattache l’ouvrage, s’y affirme comme un interlocuteur pleinement légitime pour quiconque s’intéresse aux saints dans leur milieu.

L’historienne Nelly Amri est l’auteure de nombreux ouvrages dont les travaux portent sur l’histoire de la sainteté, de l’hagiographie et du soufisme en Ifriqiya et au Maghreb médiéval.

Une présentation de l’ouvrage, suivie d’une séance de signature, sera organisée prochainement par le Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines (LAAM).

Tekiano