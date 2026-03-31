Météo en Tunisie : pluies éparses, températures en baisse

La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux, mardi 31 mars 2026, avec des pluies éparses provisoirement orageuses sur le nord et localement au centre, selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie (INM).

Ces pluies seront parfois abondantes sur les régions côtières du nord avec chute de grêle par endroit.

Vent de secteur nord ouest, fort sur la plupart des régions, et provisoirement très fort près des côtes et sur les hauteurs atteignant 90km-h sous forme de rafales. Mer très agitée au nord et agité sur les reste des côtes.

Les températures sont en baisse avec des maximales qui varient entre 10° et 14° au nord et ne dépassent pas 8° sur les hauteurs et entre 15° et 21° dans le reste des régions, pouvant atteindre 23° au sud ouest.