Artémis II lancée : une mission spatiale habitée vers la lune, plus de 50 ans après Apollo 17

La mission Artemis II, marque le premier vol habité vers la Lune depuis la fusée Apollo 17 en décembre 1972. Artémis a effectué un décollage réussi dans la nuit du 1er au 02 avril 2026 depuis le centre spatial Kennedy en Floride.

Malgré de multiples reports dus à des problèmes techniques comme des fuites d’hydrogène, l’agence spatiale américaine, la NASA, a lancé la fusée SLS (Space Launch System) transportant la capsule Orion, emportant à bord quatre astronautes pour une mission de 10 jours.

Quatre astronautes composent l’équipage d’Artémis 2 ; Reid Wiseman (commandant NASA), Victor Glover (pilote NASA), Christina Koch (spécialiste NASA) et Jeremy Hansen (spécialiste canadien de l’ASC).

Cet équipage mixte et multinational représente une première pour une mission lunaire, avec une moyenne d’âge de 49 ans et des expériences variées incluant des séjours sur l’ISS. Ils testeront les systèmes de support vital, navigation et communications d’Orion en conditions réelles.

Lancement et Objectifs de la mission Artemis II

Le lancement s’est déroulé après un compte à rebours final enclenché le 30 mars 2026, et qu’on pouvait suivre en direct sur la chaine Youtube de Nasa, avec des étapes précises comme le remplissage des réservoirs à T-10h50 et l’activation des systèmes de sécurité à T-5 minutes.

La trajectoire adoptée est un “retour libre” en forme de huit autour de la Lune, atteignant environ 410 000 km de la Terre pour tester les systèmes en espace profond sans atterrissage.

La mission inclut un survol lunaire au jour 6, des vérifications de systèmes sur 10 jours, et un amerrissage après rentrée atmosphérique à 32 fois la vitesse du son.

Artemis II vise à démontrer la capacité d’Orion à transporter un équipage au-delà de l’orbite terrestre basse pour la première fois depuis 1972, tester tous les systèmes (propulsion, vie, coms) et préparer l’alunissage d’Artemis III.

La mission inclut une démonstration d’opérations de proximité, observations lunaires et un trajet translunaire de 4 jours aller. Elle pave la voie pour une exploration humaine durable de la Lune et au-delà.

Pourquoi plus de 50 ans d’attente après Apollo 17 ?

Après Apollo 17 en 1972, les États-Unis ont stoppé les missions lunaires pour des raisons budgétaires massives (le programme Apollo coûtant des dizaines de milliards de dollars), un manque de priorités politiques post-Guerre froide, et un focus sur les navettes spatiales et l’ISS.

Le programme Artemis, officialisé sous Donald Trump, répond à la nouvelle course spatiale avec la Chine et vise une présence durable sur la Lune comme tremplin vers Mars, avec des technologies plus sûres évitant les risques d’Apollo comme l’incendie d’Apollo 1.

La NASA considère Artemis II comme une étape critique pour valider Orion et SLS avant Artemis III (alunissage prévu en 2028), malgré un risque estimé à 50% dû à la complexité du vol habité en espace profond.

L’agence a insisté sur la sécurité, reportant plusieurs fois pour résoudre des anomalies comme lors des tests au sol, et suit la mission en temps réel via son outil AROW. Charlie Blackwell-Thompson, directrice de lancement, a confirmé une “excellente position” au décollage.

Diffusion en Streaming de la mission Artemis II

La Nasa propose une diffusion en streaming, à mesure que la bande passante le permet, des vues en direct du vaisseau Orion de la mission Artemis II, sans commentaires, lors de son voyage autour de la Lune.

Cette diffusion a débuté au moment du décollage d’Artemis II et se terminera peu avant l’amerrissage d’Orion dans l’océan Pacifique.

Les spectateurs verront un écran bleu en cas de perte de signal ou si la bande passante est requise pour les opérations de mission. Un écran noir peut également apparaître lorsque le véhicule se trouve dans l’obscurité, précise la Nasa.

Cette couverture des opérations d’Artemis II se fait en continu 24h/24 et 7j/7, en plus des mises à jour sur la chaîne YouTube de la NASA et ses réseaux sociaux.

I.D.

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