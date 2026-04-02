Les candidatures pour le Prix de la meilleure recherche scientifique féminine au titre de 2026 sont ouverts annonce le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors. Le prix est placé sous le thème “Les innovations de l’intelligence artificielle au service du renforcement de la sécurité hydrique et alimentaire”.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère précise que ce prix vise à promouvoir la recherche scientifique féminine et à mettre en valeur le meilleur travail de recherche réalisé par une chercheuse de nationalité tunisienne.

Attribué annuellement à l’occasion de la célébration de la Fête nationale de la femme (le 13 août), ce prix consiste en une récompense financière de 15 mille dinars. L’appel à candidature pour le prix de la meilleure recherche scientifique féminine au titre de 2026 :

Les candidates sont appelées à présenter une recherche scientifique réalisée et publiée au cours des trois dernières années, en prenant l’année 2026 comme référence.

Le dossier de candidature doit comporter trois exemplaires comprenant une demande de participation (mentionnant le titre de la recherche et un résumé succinct), un curriculum vitae détaillé en arabe et en français, la recherche scientifique proposée ainsi qu’une copie des travaux scientifiques publiés.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 mai 2026, le cachet de la poste ou celui du bureau d’ordre central du ministère faisant foi.

Tekiano avec communiqué

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