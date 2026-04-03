FIFEJ 2026 à Sousse : un festival du film dédié à la jeunesse plus ambitieux et inclusif

FIFEJ 2026 à Sousse : un festival du film jeunesse plus ambitieux et inclusif

La 15e édition du Festival International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse de Sousse (FIFEJ) se déroule du 6 au 11 avril 2026 à Sousse. Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, le directeur Aymen Jlili a présenté une édition qui confirme la place du FIFEJ Sousse parmi les grands rendez-vous du cinéma jeunesse, aux côtés des Journées Cinématographiques de Carthage et du Festival International du Film Amateur de Kélibia.

Cette année, le festival met l’accent sur l’inclusion avec des projections adaptées aux personnes à besoins spécifiques, notamment pour les non-voyants, et une bande-annonce originale inspirée de la mosaïque de Virgile sous forme d’animation.

Un programme riche entre compétitions et nouveautés

Le FIFEJ 2026 proposera quatre compétitions et plus de 55 films sont prévus : longs-métrages de fiction (8 films), courts-métrages (8 films), films pour la jeunesse (12 œuvres) et une nouvelle section dédiée aux documentaires (7 films). Plusieurs œuvres seront présentées en première, renforçant le positionnement professionnel du festival en plus des films amateurs, de cinéastes indépendants et d’étudiants en cinéma.

Dans la compétition officielle des longs métrages de fiction, on trouve le film « Belles de nuit » de la réalisatrice Khedija Lemkecher, « The Tale of Daye’s Family » de Karim El-Shenawy (Égypte), « Irkalla : Le rêve de Gilgamesh » de Mohamed Jabarah Al-Daradji (Irak), « Where the white cranes dance » de Michael Lukachevsky (Russie), « Ali Primera » de Daniel Yegrez Richard (Venezuela) et « Sink » de Zain Duraie (Jordanie), « Ma mère » de Lise Akoka et Romane Guéret (France) et « Sifa, la gardienne de nos terres » de Kafechina Dhémanane (Togo).

Les productions en lice dans la compétition officielle des longs métrages documentaires sont le film tunisien « Notre semence » d’Anis Lassoued, « Nyota les enfants lumière » de Vanessa Kabwela et Idriss Gabel (RDC), « Clown of Gaza » d’Abdulrahman Sabbah (Palestine), « Maradona du désert » d’Amina Chady (Maroc), « Accepte-moi » d’Ilias Boukhemoucha (Algérie), « La perturbation totale des sens cinématographiques » d’Ahmed Hussein (Égypte) et « Mylan » de Marion Hérail (France).

Dans la compétition officielle des courts-métrages, les films en lice sont « Mme Faiza & Dr Love » d’Anissa Daoud (France), « Ne réveillez pas l’enfant qui dort » de Kévin Aubert (Sénégal-France-Maroc), « Cache-cache » de Rami Abbas (France-Palestine), « Cursed Tomatoes » de Marwa Tiba (Tunisie), « 32B » de Mohamed Taher (Égypte), « Restreint » de Tamer Shawarmaa (Palestine) et « Anima » de Boubecrine Ibrahim El Mamy (Mauritanie).

Le film d’ouverture, « Nawi », coproduction germano-kenyane, aborde la question du mariage des mineures. En parallèle, deux conférences sur « Images qui protègent » et « Les enfants qui s’engagent » ainsi que 10 ateliers pratiques initieront les jeunes aux métiers du cinéma.

Les membres du Jury de la compétition officielle des longs-métrages de fiction et des courts-métrages, présidé par la réalisatrice tunisienne Salma Baccar, sont le réalisateur Abdelilah Al Jouhari (Maroc), l’actrice Naky Sy Savané (Côte d’Ivoire), le distributeur Philippe Elusse (France) et le réalisateur Khaled El Hagar (Égypte).

Plusieurs lieux culturels mobilisés à Sousse pour le FIFEJ 2026

Les projections auront lieu dans plusieurs espaces culturels de Sousse, dont le Théâtre municipal de Sousse, les maisons de culture et l’Institut Français de Tunisie, antenne de Sousse. Ont été aussi mobilisés la Maison de culture de Hammam-Sousse, le Complexe culturel et sportif Yahia Ibn Omar, la Maison de culture d’El Kantaoui.

Malgré les difficultés rencontrées par les associations culturelles, le festival a été maintenu grâce à l’engagement de son équipe, comme l’a souligné Hassen Alilech. Cette nouvelle édition confirme ainsi le rôle du FIFEJ comme plateforme essentielle pour la promotion du cinéma auprès des jeunes en Tunisie.

Pour plus de détails sur la programmation du Fifej 2026 et les horaires des activités et projections des films, rendez-vous sur la page Facebook facebook.com/fifejtn. Les prix des billets sont fixés à deux dinars.

Tekiano