L’Université de Sfax signe deux mémorandums d’entente avec les universités finlandaises des sciences appliquées Laurea et Metropolia. Ces signatures ont été conclues les 27 et 30 mars 2026 à Helsinki, sous l’égide de l’ambassade de Tunisie en Finlande, ces deux accords visent à renforcer la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la mobilité académique.

Le premier mémorandum, signé le 27 mars avec l’Université des sciences appliquées Laurea, établit un cadre stratégique pour développer des partenariats concrets, incluant les échanges académiques, la mobilité étudiante et la mise en place de projets de recherche conjoints entre les deux institutions.

Un second accord a été conclu le 30 mars avec l’Université des sciences appliquées Metropolia. Ce partenariat cible plus spécifiquement les échanges académiques et technologiques dans les domaines du multimédia, de l’informatique et des soins infirmiers, en s’appuyant sur les mécanismes et les programmes européens dédiés à ce secteur, selon les informations publiées sur les canaux officiels de l’ambassade.

En marge des cérémonies de signature, une séance de travail a réuni les délégations tunisienne et finlandaise afin d’examiner les modalités pratiques de mise en œuvre des accords.

Par ces initiatives, l’Université de Sfax entend diversifier ses partenariats stratégiques et renforcer son attractivité, en vue de développer son réseau académique, de valoriser ses contributions scientifiques et d’accroître sa capacité d’accueil pour les étudiants et les chercheurs du monde entier.

Tekiano avec TAP