Météo en Tunisie : températures en légère hausse, pluies éparses

La Météo en Tunisie affiche des nuages parfois denses avec des pluies éparses sur le nord, vendredi 03 avril 2026. Ces pluies s’étendront localement au centre dans l’après-midi, et deviendront temporairement orageuses à l’extrême nord-ouest. Temps passagèrement nuageux ailleurs.

Vent de secteur nord-ouest, fort près des côtes et sur les hauteurs, et modéré à relativement fort ailleurs. La Mer est très agitée à agitée sur les côtes est, selon l’Institut national de météorologie.

Les températures sont en légère hausse avec des maximales entre 12 et 17°C sur le nord et le centre-ouest, autour de 10°C sur les hauteurs, et entre 18 et 22°C dans le reste des régions.