Samsung Electronics leader du marché mondial des téléviseurs pour la 20ème année consécutive

L’entreprise est classée leader du marché mondial des téléviseurs chaque année depuis 2006, sur la base de son chiffre d’affaires.

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce qu’elle se classe au premier rang des marques de téléviseurs au niveau mondial pour la 20e année consécutive, marquant ainsi deux décennies en tant que leader mondial de l’industrie.

Samsung occupe la première place sur le marché mondial des téléviseurs depuis 2006 et, selon le cabinet d’études de marché Omdia, l’entreprise a enregistré une part de 29,1 % du marché mondial des téléviseurs en 2025.

Cette réussite renforce la position de leader de Samsung dans le domaine des technologies d’affichage haut de gamme, ultra-larges et de nouvelle génération.

« Lorsque les consommateurs choisissent un téléviseur, ils choisissent une marque en laquelle ils peuvent avoir confiance pour les années à venir », a déclaré SW Yong, President et Head of the Visual Display (VD) Business chez Samsung Electronics. « Notre leadership depuis 20 ans sur le marché mondial des téléviseurs reflète cette confiance, fondée sur des décennies d’excellence technique et d’innovation haut de gamme. »

20 ans d’innovation au service de l’industrie

Depuis qu’elle a atteint la première place en 2006 avec son téléviseur Bordeaux au design soigné, Samsung n’a cessé d’innover pour remodeler l’industrie de la télévision :

– 2009 : L’entreprise a accéléré la transition mondiale vers les téléviseurs à LED, établissant de nouvelles normes pour des écrans plus minces et plus économes en énergie.

– 2011 : L’introduction des Smart TV a transformé ces appareils en plateformes de divertissement connectées, élargissant leur rôle au-delà du visionnage traditionnel.

– 2015 :The Serif a repensé la manière dont les téléviseurs s’intègrent dans les espaces de vie en introduisant un téléviseur axé sur le design qui a positionné l’écran comme une pièce à part entière dans la maison.

– 2017 : La société a lancé The Frame, pionnière de la catégorie Art TV en transformant la télévision en une toile d’art numérique personnalisable.

– 2017 : En matière de qualité d’image haut de gamme, Samsung a continué à imposer des références dans l’industrie avec l’introduction des téléviseurs QLED dotés de la technologie des points quantiques.

– 2018 :Les téléviseurs 8K offrent plus de 33 millions de pixels, soit une résolution quatre fois supérieure à celle du 4K.

– 2020 : Samsung a introduit la technologie MICRO LED, faisant progresser l’innovation en matière d’écrans auto-émissifs et établissant de nouvelles normes en matière de luminosité, de contraste et de précision des couleurs pour les écrans ultra-larges.

Grâce à ses progrès constants en matière de qualité d’image, de fonctionnalités intelligentes et d’innovation en matière d’affichage, Samsung a joué un rôle déterminant dans l’établissement des normes actuelles en matière de téléviseurs haut de gamme.

Renforcer le leadership dans le domaine des téléviseurs haut de gamme et de nouvelle génération

S’appuyant sur son héritage en matière d’innovation, Samsung continue de faire évoluer sa gamme de téléviseurs haut de gamme avec des modèles Micro RGB élargis, en faisant progresser ses technologies d’affichage de nouvelle génération et en renforçant sa position de leader dans le domaine des écrans haute performance.

L’entreprise continue également d’améliorer ses gammes OLED et Neo QLED, offrant une qualité d’image supérieure, des options d’écran ultra-larges et des performances d’affichage différenciées.

Samsung élargit également son offre Mini LED, apportant une luminosité, un contraste et un contrôle de précision améliorés à une gamme plus large de tailles d’écran et de niveaux de prix, afin d’étendre les performances d’affichage avancées à l’ensemble de sa gamme.

Parallèlement, l’investissement continu dans les téléviseurs dotés d’AI intègre des processeurs avancés et des fonctions intelligentes qui optimisent l’image, le son et la personnalisation en temps réel.

Avec deux décennies de leadership mondial éprouvé dans le domaine de la télévision, Samsung reste l’une des marques de téléviseurs les plus reconnues et les plus fiables au monde, offrant une technologie de pointe dans de multiples catégories de prix, de tailles d’écran et d’innovations en matière d’affichage.

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