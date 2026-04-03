Site archéologique de Koustiliya : un projet tuniso-italien pour révéler un trésor archéologique du sud tunisien

Un important projet de coopération scientifique entre l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Université de Rome Tor Vergata est actuellement en cours sur le site archéologique de Koustiliya.

Cette mission de terrain, menée par une équipe multidisciplinaire, vise à poursuivre les fouilles entamées depuis 2017 et à poser les bases d’une valorisation durable de ce site du sud tunisien.

Les premières recherches se concentrent sur un vaste monument rectangulaire situé à proximité d’une église, révélant une organisation complexe autour d’un patio central et plusieurs phases d’occupation allant du Ve au VIIe siècle, voire au-delà.

Des recherches scientifiques de pointe pour mieux comprendre le site

Le projet mobilise plusieurs disciplines pour décrypter l’histoire du site. Des géologues de l’Université de Carthage, notamment de la Faculté des sciences de Bizerte, analysent les matériaux de construction utilisés (pierre, mortier, pisé), tandis que des spécialistes en archéologie du bâti réalisent une documentation détaillée des structures, complétée par un relevé au scanner laser de l’église, remarquablement conservée.

En parallèle, les céramologues étudient les objets découverts afin d’établir une typochronologie encore peu connue, alors que l’analyse des restes botaniques permet de reconstituer les modes de vie et l’environnement des populations de l’Antiquité tardive.

Vers une valorisation durable et participative du patrimoine

Au-delà des fouilles, l’objectif du projet est de transformer Koustiliya en un site valorisé sur les plans scientifique, culturel et touristique. Cette démarche repose sur une approche participative impliquant les acteurs locaux, les autorités régionales et la société civile.

Avec le soutien des chercheurs de l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, plusieurs réunions ont déjà permis de définir une vision commune pour l’avenir du site. Ce projet ambitieux illustre ainsi une nouvelle dynamique de préservation du patrimoine tunisien, fondée sur la collaboration internationale et l’intelligence collective.

Tekiano avec INP