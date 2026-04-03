Slim Sanhaji à la tête de la 27e édition des Journées Théâtrales de Carthage, JTC 2026

L’homme de théâtre Slim Sanhaji a été nommé directeur artistique et président du comité d’organisation de la 27e édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), annonce le ministère des Affaires culturelles tunisien dans un communiqué posté sur sa page Facebook.

Slim Sanhaji succède ainsi à Mounir Ergui qui a assuré la direction artistique des éditions 2024 et 2025 des Journées Théâtrales de Carthage, JTC, créées en 1983 et qui se présentent parmi les plus anciens festivals théâtraux du monde arabe et du continent africain.

Les JTC sont organisées habituellement entre novembre et décembre, elles constituent un espace dédié à la rencontre, à l’expérimentation et à la réflexion, réunissant des créateurs issus des scènes arabe, africaine et méditerranéenne.

La carrière de Slim Sanhaji remonte au milieu des années 1970 dans le théâtre scolaire, avant de rejoindre, au début des années 1980, la troupe du Triangle aux côtés de Habib Chebil, en tant que machiniste.

Il a participé à la pièce « Carnaval », mise en scène par Habib Chebil, qui a obtenu le Grand Prix des JTC. Par la suite, il a signé la mise en scène de plusieurs œuvres, dont « Safar » et « Sa’at Hob ».

Il a également occupé les fonctions de directeur du Festival international de Hammamet et de directeur artistique du Festival international de Carthage, deux manifestations estivales relevant du ministère des Affaires Culturelles. Il a, en outre, initié plusieurs manifestations dans le cadre de sa gestion de Dar Masrahi, établissement relevant du même département, situé au Bardo à Tunis.

Tekiano avec TAP