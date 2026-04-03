Tunisia Digital Summit, TDS 10 : le partenariat public–privé– startups au cœur de l’innovation digitale

La transformation digitale ne peut plus reposer sur des approches cloisonnées. Pour produire des résultats concrets, elle doit s’appuyer sur des coopérations structurées entre institutions publiques, entreprises et startups.

C’est tout l’enjeu de la 10ᵉ édition du Tunisia Digital Summit (TDS 10), qui se tiendra les 22 et 23 avril 2026 à l’Hôtel Radisson Blu à Tunis.

Plateforme de référence en Tunisie dédiée à la transformation digitale, à l’innovation et aux collaborations à fort impact, le TDS confirme, à l’occasion de cette édition anniversaire, sa vocation : réunir décideurs, experts, entreprises, institutions et startups afin d’accélérer des projets concrets au service d’une économie plus compétitive et d’un État plus performant.

Un rendez-vous stratégique sous l’égide du Ministère des Technologies de la Communication

Placée sous l’égide du Ministère des Technologies de la Communication, cette 10ᵉ édition s’inscrit dans une dynamique nationale de modernisation et d’accélération de la transformation numérique, avec un accent particulier mis sur la coopération, l’exécution et la mise à l’échelle de solutions innovantes.

Le Tunisia Digital Summit 10 sera inauguré par Monsieur Sofiene HEMISSI, Ministre des Technologies de la Communication, le mercredi 22 avril 2026 à partir de 10h00.

Une thématique au service de l’innovation accélérée

Pour sa 10ᵉ édition, le Tunisia Digital Summit met au cœur de son agenda un axe stratégique majeur : « Le triangle Partenariat Public–Privé–Startups pour une innovation accélérée ».

Cette thématique vise à valoriser, de manière pragmatique, les conditions de réussite des alliances entre administrations, entreprises et startups. L’ambition est claire : accélérer l’innovation, renforcer la compétitivité et favoriser l’émergence ainsi que le déploiement de solutions à fort impact.

Deux jours de contenu, d’échanges et de solutions concrètes

Pour répondre à ces enjeux, TDS 10 proposera une expérience structurée autour de plusieurs formats complémentaires, pensés pour croiser vision stratégique, expertise métier et applicabilité opérationnelle.

Plus de 30 panels et workshops réuniront responsables publics, dirigeants, experts, investisseurs et startups autour des grands enjeux de la transformation digitale, avec une logique orientée résultats, cas concrets et retours d’expérience.

Des temps forts tournés vers l’innovation et la projection internationale

Au-delà de son programme de contenu, TDS 10 accueillera également, le jeudi 23 avril 2026, deux temps forts majeurs illustrant concrètement son ambition de connecter innovation, talents et opportunités.

Finale régionale de la Startup World Cup Tunisia

La Tunisie y accueillera d’abord la Finale régionale de la Startup World Cup Tunisia, un dispositif de projection internationale destiné à valoriser les startups tunisiennes les plus prometteuses. Les 10 startups tunisiennes finalistes pitcheront tout au long de la journée, avant l’annonce des trois gagnants et la remise des trophées à partir de 16h30.

Cette finale vise à renforcer la visibilité des startups tunisiennes, à mettre en avant l’excellence entrepreneuriale nationale et à soutenir leur rayonnement international.

AI AD AWARD

Le TDS 10 accueillera également la finale du AI AD AWARD, hackathon national co-organisé par l’Agence Foncière Industrielle (AFI) et ESPRIT, connecté via TPM Events.

Porté par la thématique « Reimagining Industrial Zones through Artificial Intelligence », ce hackathon mobilise les talents étudiants en IA, data, design et marketing autour de la création de capsules vidéo promotionnelles générées par intelligence artificielle pour valoriser l’attractivité des zones industrielles tunisiennes.

La finale et les présentations auront lieu le jeudi 23 avril au matin, avec l’annonce des deux équipes gagnantes à 16h15.

Une exposition au service de l’innovation et du business

Le Tunisia Digital Summit 10 réunira 80 exposants venus présenter leurs solutions et innovations en matière de digitalisation. Conçu comme un espace de démonstration et de mise en relation, le salon favorisera les rencontres qualifiées, les opportunités commerciales et les connexions avec des décideurs et partenaires, faisant du TDS un lieu où l’innovation se concrétise

Un networking digital pour prolonger les opportunités

Grâce à l’application mobile Eventoo, TDS 10 facilitera l’organisation des rendez-vous, l’accès à l’agenda et la consultation des profils des participants. Ce dispositif renforcera la qualité des échanges et fera du summit un événement où le networking commence avant l’ouverture et se prolonge après l’événement.

Inscription et informations : www.tdsconference.tn

COMMUNIQUÉ