Addiction aux écrans : un trouble psychique reconnu nécessitant une prise en charge urgente

L’addiction aux écrans n’est plus un simple excès de consommation numérique, mais un véritable trouble psychique chronique nécessitant une prise en charge médicale adaptée. C’est ce qu’a affirmé la psychiatre Neïla Mseddi lors du Salon des patients, qui s’est tenu du 03 au 05 avril 2026.

Elle rappelle que cette dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo ou aux écrans en général, touche aujourd’hui toutes les tranches d’âge. Selon des études récentes, entre 5 % et 10 % des internautes dans le monde présentent des signes d’addiction numérique, un chiffre en constante progression.

Une maladie reconnue aux impacts réels sur la santé mentale

Depuis 2019, le trouble du jeu vidéo est officiellement reconnu par l’Organisation mondiale de la santé comme une pathologie dans la classification internationale des maladies. Cette addiction entraîne des conséquences concrètes : isolement social, baisse des performances scolaires ou professionnelles, troubles du sommeil et de la concentration.

Les recherches en neuropsychologie montrent que l’usage excessif des écrans agit sur le cerveau en stimulant fortement la production de dopamine, un mécanisme similaire à celui observé dans les addictions classiques. L’addiction numérique est ainsi classée parmi les addictions comportementales, au même titre que le jeu pathologique ou d’autres dépendances.

Des solutions existent : prévention et accompagnement thérapeutique

Face à ce phénomène, les spécialistes insistent sur l’importance d’une détection précoce et d’une prise en charge adaptée. Le traitement repose principalement sur la psychothérapie, notamment la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), reconnue pour son efficacité.

Dans certains cas, un accompagnement médicamenteux peut être envisagé pour traiter des troubles associés comme l’anxiété ou la dépression. Contrairement aux idées reçues, ces traitements ne provoquent généralement pas de dépendance.

L’enjeu aujourd’hui est donc double : sensibiliser le grand public et développer des solutions thérapeutiques accessibles pour faire face à une addiction devenue un véritable défi de santé publique.

Tekiano avec TAP