Galaxy A57 5G et le Galaxy A37 5G avec des fonctionnalités de niveau professionnel dévoilés par Samsung

Les nouveaux Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G, les derniers appareils de la série Galaxy A sont lancés par Samsung Electronics Co., Ltd. Ils apportent les dernières innovations mobiles de Samsung y compris l’Awesome Intelligence améliorée; à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde.

La dernière série Galaxy A reflète l’engagement de Samsung à étendre les capacités de l’IA à davantage d’appareils et à permettre à davantage d’utilisateurs d’exploiter la puissance de l’IA intuitive qui simplifie les tâches quotidiennes.

Les Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G renforcent l’expérience quotidienne des utilisateurs en améliorant les performances, l’appareil photo et l’écran, ainsi que les caractéristiques de robustesse et de sécurité.

Avec jusqu’à six générations de mises à jour du système d’exploitation et un support de sécurité à long terme, la nouvelle série Galaxy A est conçue pour durer. En tête de la gamme, le Samsung Galaxy A57 5G, doté d’un design plus fin et plus raffiné et de capacités d’intelligence artificielle améliorées qui en font l’appareil le plus puissant de la série Galaxy A à ce jour.

« La nouvelle série Samsung Galaxy A reflète notre engagement continu en faveur de la démocratisation de l’IA en mettant les dernières innovations à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs de Galaxy » a déclaré TM Roh, Chief Executive Officer, President, and Head of Device eXperience (DX) Division chez Samsung Electronics.

« Grâce aux capacités fondamentales de Samsung combinées à l’Awesome Intelligence améliorée, les Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G offriront des performances quotidiennes fiables aux utilisateurs du monde entier et favoriseront l’expansion rapide de l’IA. »

Une Awesome Intelligence améliorée conçue pour la vie de tous les jours

Grâce à la dernière version de One UI 8.5, les Galaxy A57 5G et A37 5G mettent les dernières innovations de Samsung en matière d’intelligence artificielle à la portée d’un plus grand nombre d’utilisateurs, avec Awesome Intelligence qui aide les gens à faire plus de choses facilement tout en leur offrant de nouvelles façons de créer et de rester productifs.

La transcription vocale est une nouveauté de l’application Enregistreur vocal. Elle permet de revenir plus facilement sur les détails importants d’une réunion, d’une conférence ou d’un appel en transcrivant et en traduisant rapidement les enregistrements d’appels ou en transformant les messages vocaux en texte.

AI Select est plus facile d’accès grâce à une pression prolongée sur le panneau Edge, faisant apparaître des actions pertinentes directement à l’écran pour extraire du texte ou créer du contenu sans avoir à sélectionner manuellement des éléments. AI Select prend également en charge la fonction Glisser-Déposer en mode multifenêtre, ce qui permet aux utilisateurs de déplacer facilement des images dans Samsung Notes ou dans l’Éditeur de photos afin d’accélérer l’édition et d’améliorer la productivité.

Awesome Intelligence rend la retouche photo quotidienne plus facile que jamais. Object Eraser offre désormais des résultats plus naturels lors de la suppression de distractions indésirables, telles qu’un passant en arrière-plan ou un encombrement dans un café.

Sur le Galaxy A57 5G, Best Face prend en charge davantage de photos et la prise de vue en continu, ce qui facilite la prise de photos de groupe parfaites où tout le monde se montre sous son meilleur jour.

Les outils préférés des fans comme les filtres et les suggestions d’édition aident les utilisateurs à affiner rapidement et à partager des moments sans effort supplémentaire, tandis que le Galaxy A57 5G dispose également de la fonction Auto Trim pour un montage vidéo encore plus facile.

Circle to Search with Google ajoute la reconnaissance multi-objets afin que les utilisateurs puissent facilement explorer plusieurs éléments d’une image à la fois – d’une tenue aux accessoires environnants – en une seule recherche.

La nouvelle série Galaxy A élargit les expériences Awesome Intelligence avec un choix d’agents conçus pour simplifier les tâches quotidiennes, de la recherche à l’organisation des plans ou à l’ajustement facile des paramètres

. En tant qu’agent conversationnel de l’appareil, Bixby mis à jour permet aux utilisateurs de contrôler intuitivement les paramètres et les fonctionnalités de Samsung Galaxy à l’aide du langage naturel, tandis que Gemini gère les tâches complexes à travers les apps natives de Samsung Galaxy et certaines apps tierces pour prendre en charge des interactions plus rapides et plus intuitives.

Un appareil photo exceptionnel pour capturer des photos et des vidéos plus claires, de jour comme de nuit

Alors que l’IA s’intègre de plus en plus profondément dans les expériences mobiles, les performances de l’appareil photo restent essentielles pour offrir aux utilisateurs la convivialité et la satisfaction qu’ils attendent au quotidien.

Les Galaxy A57 5G et A37 5G offrent des images plus claires et plus lumineuses grâce à un appareil photo amélioré et à un processeur de signal d’image (ISP) plus performant. Les appareils sont dotés d’un système polyvalent à trois caméras, dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels, offrant des images nettes et détaillées dans un large éventail de conditions d’éclairage, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des réglages manuels.

Lorsque la lumière baisse, l’appareil photo des Galaxy A57 5G et A37 5G s’adapte de manière transparente grâce à la technologie Nightography , qui permet de capturer des photos et des vidéos claires et réalistes, même dans des conditions de faible luminosité.

Le Galaxy A57 5G va encore plus loin dans la photographie grâce à un traitement d’image amélioré qui accentue les détails et réduit le bruit pour des résultats encore plus clairs et éclatants. Il offre un contraste riche et des couleurs équilibrées, même dans des conditions de luminosité difficiles. Grâce à une vitesse d’obturation plus rapide, les utilisateurs peuvent capturer instantanément des instants fugaces, plus rapidement et avec une clarté améliorée.

Les Galaxy A57 5G et A37 5G bénéficient également de la reconnaissance des sujets et de l’optimisation des scènes basées sur l’IA pour équilibrer les portraits, préserver les tons naturels de la peau et créer une séparation plus nette de l’arrière-plan.

Lorsque le moment exige une perspective plus large, l’objectif ultra-large permet de capturer plus de détails dans chaque photo de groupe ou de paysage, tandis que l’appareil photo macro de 5 Mpx révèle les détails les plus fins de près pour une plus grande flexibilité créative.

Performance pour le streaming et le multitâche

Le Galaxy A57 5G offre le meilleur du design et de la performance, combinant un CPU, un GPU et un NPU améliorés pour offrir de meilleures performances avec sa forme élégante et légère. Conçu pour une diffusion en continu, un défilement et une création de contenu fluides, son design raffiné présente une finition brillante et un îlot à trois caméras distinctif pour un look moderne qui se démarque et qui est agréable à tenir en main.

Malgré son profil plus fin, le Galaxy A57 5G offre des performances puissantes. Sa batterie de 5 000 mAh permet une utilisation jusqu’à deux jours – pour tout ce qui concerne le tournage, l’édition et le visionnage en déplacement.

Le chargement super rapide 2.0 atteint 60 % en 30 minutes environ pour une recharge rapide avant de partir, tandis qu’une chambre à vapeur 13 % plus grande aide à maintenir les performances pendant les jeux ou les enregistrements prolongés. Des bordures plus fines et un écran lumineux Super AMOLED + avec Vision Booster sur le Galaxy A57 5G une expérience visuelle claire et immersive, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Conçus pour une utilisation quotidienne, les Galaxy A57 5G et A37 5G sont classés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui renforce la robustesse dans les environnements réels et offre aux utilisateurs une tranquillité d’esprit en cas d’accident.

Soutien à long terme et sécurité des fondations

Samsung offre une couche renforcée de sécurité des appareils, de transparence et de choix de l’utilisateur avec Knox Vault, une solution de sécurité matérielle inviolable. La série Galaxy A offre aux utilisateurs une protection globale grâce à des fonctions de sécurité et de confidentialité innovantes, notamment le tableau de bord de sécurité et de confidentialité, le bloqueur automatique, le partage privé, la protection contre le vol, ainsi que le nouveau Private Album, une fonction de galerie qui permet aux utilisateurs de verrouiller leurs médias personnels rapidement et facilement.

Contrairement aux mesures de protection traditionnelles, les derniers appareils de la série A avertissent également les utilisateurs de manière proactive des risques potentiels grâce aux alertes de confidentialité, qui sont des notifications intelligentes offrant une vision et un contrôle plus clairs des autorisations de localisation ou de la surveillance suspecte des données sensibles. Grâce à ces améliorations, la sécurité est aussi intuitive que le reste de l’expérience, ce qui rend la protection des appareils plus facile que jamais pour tout le monde.

Pour plus d’informations sur les Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G, veuillez consulter le site : Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com ou Samsung.com.

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