Journées du Film Francophone 2026 à Tunis, Sousse et Sfax : 15 films de 13 pays à découvrir du 9 au 25 avril

La nouvelle édition des Journées du film francophone ‘Cine F’ se tiendra du 9 au 25 avril 2026 en Tunisie, avec des projections à Tunis, Sousse et Sfax est organisé par le Groupe des ambassadeurs francophones de Tunisie et coordonné par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie.

Cet événement met à l’honneur 15 films issus de 13 pays francophones. Les projections auront lieu dans plusieurs espaces culturels, notamment les Instituts français de Tunisie à Tunis, Sousse et Sfax et le Centre d’art B7L9.

Une vitrine du cinéma francophone international

Le festival Cine F ambitionne de refléter la richesse et la diversité de la francophonie à travers des œuvres venues de Tunisie et 12 pays francophones, à savoir l’Argentine , l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, la France, la Grèce, le Maroc, la Serbie, la Suisse ainsi que la Wallonie-Bruxelles (Belgique).

La programmation explore des thématiques variées : thriller politique, drame, exil, identité, intelligence artificielle ou encore enjeux sociétaux contemporains, offrant ainsi une expérience cinématographique riche en émotions et en découvertes.

L’ouverture se fera avec le long-métrage tunisien Par-delà des montagnes du réalisateur Mohamed Ben Attia, un film proposé par la Représentation de l’OIF pour l’Afrique du Nord, dont la projection est prévue jeudi 9 avril 2026 à l’Institut français de Tunis.

Cette édition propose une sélection éclectique avec des films comme Empreintes du vent de Leila Triqui (Maroc) et Les Rêvés de Ruth Beckermann, (Autriche). D’autres productions, telles que Rumba Royale de Yohane Dean Lengol (République Démocratique du Congo) ou le film grec My name is Eftihia de Angelos Frantzis, témoignent de la diversité culturelle et artistique de la francophonie.

Il est également attendu le film français Mars Express de Jérémie Périn, ou encore Jeunes Mères des frères Luc et Jean-Pierre Dardenne, pour la Belgique et film d’animation franco-belge-letton Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau, qui a remporté plusieurs distinctions dont l’Oscar 2025 du meilleur film d’animation.

Avec cette programmation riche et internationale, CineF 2026 s’impose comme un rendez-vous incontournable du cinéma francophone en Tunisie, favorisant les échanges culturels et la découverte de nouveaux regards cinématographiques. A noter que l’entrée aux différentes projection est gratuite et libre dans la limite des places disponibles.

Tekiano